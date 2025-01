El Lleida busca “ganar como sea” al At. Baleares - MIQUEL PASCUAL PRAT

“No podemos esquivar al realidad. Jugamos contra un rival directo y estaría engañando a todo el mundo si dijera que son tres puntos más. Ganar es clave”. El técnico del Lleida CF, Marc Garcia, se mostró muy claro sobre cómo afronta su equipo la visita de hoy al Atlético Baleares (18.00), rival al que tiene un punto por encima, en tercera posición, también inmerso en la lucha por el play off, que cierra el Lleida con 29 puntos, quinto, antes de iniciar un tramo donde se enfrentará a la mayoría de rivales directos.

“Tenemos que ganar sea como sea, porque también nos jugamos el ‘average’, ya que aquí empatamos”, continuó el entrenador, que reiteró que “a mí me encanta jugar contra los equipos grandes de la categoría”. “Quien lucha siempre quiere hacerlo contra los números uno y para mí siempre es un estímulo medirme a los mejores”, añadió.

Además, dejó claro que “no ganar no quiere decir que se acabe todo, pero tenemos que saber convivir con la presión”. “Quien no la quiera, que no esté aquí. Hay otros proyectos donde hay menos y quizás estén más cómodos”, sentenció.

El entrenador también celebró que “por fin podemos tener todos los jugadores disponibles y eso provoca una mejora brutal en el día a día”, aunque para el partido será baja Marc Fuentes, por sanción. En cambio, visita a un Atlètic Balears muy golpeado por las bajas, con hasta nueve jugadores lesionados y sin Nuha Marong, que ha salido del club.

Sin embargo, Marc Garcia avisó de que “el rival es el mejor equipo de la Liga en casa e intentará dominar el partido en todas las fases del juego”. Para contrarrestarlo, el entrenador se mostró confiado en que “hasta ahora hemos sido un equipo con personalidad fuera, que ha sabido navegar en los malos momentos y aprovechar los buenos”.

Además, apuntó que el último empate contra la SD Ibiza en casa (2-2) “no refleja lo que somos”, pero sí que hizo énfasis en la necesidad de “ser más sólidos después de marcar”. “El ADN de este equipo parte desde la defensa. El Lleida ataca mejor cuando defiende mejor. Hubo un tramo de la temporada donde la sensación era que no nos marcarían nunca si nos adelantábamos y hemos pasado a todo lo contrario”, reflexionó.

Oportunidad para presionar al líder

El duelo de hoy supone la oportunidad para presionar al líder, un Sant Andreu que está cuatro puntos por delante de los leridanos y que el domingo visita al Andratx (12.00). Además, el segundo, el Espanyol B recibe al Sabadell.