Un Barça pletórico regresa a la Liga sin margen de error

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Barcelona visita hoy (21.00) al Getafe, en el que será el primer partido del año en la competición liguera para los de Hansi Flick, que aspiran a continuar con su buena racha tras la consecución de la Supercopa y la victoria frente al Real Betis en la Copa del Rey, y poner fin así a su mala racha liguera de cinco de los últimos 21 puntos contra unos azulones que están en un buen momento.

Además, el Coliseum es un estadio que se le atraganta en los últimos años al Barça, ya que no gana desde 2019 –tres empates y una derrota– quedándose sin marcar en sus tres últimas visitas. Por su parte, el Getafe llega después de ganar sus tres últimos partidos, aunque dos de ellos han sido en la Copa del Rey, donde también ha alcanzado los cuartos de final.

El entrenador del Barça, Hansi Flick, aseguró ayer en rueda de prensa que el partido de este sábado frente al Getafe es el “más importante” y que no piensa en el encuentro de Liga de Campeones del próximo martes frente al Benfica, además de reconocer que ha hablado de manera “honesta” con Ansu Fati de su situación en el equipo y que ahora le corresponde a él tomar una “decisión” sobre su futuro. “A lo que él me diga, yo le responderé. Seré honesto, le diré las cosas claras y ya está”, manifestó. Por otra parte, el técnico alemán, que confirmó el alta de Andreas Christensen después de cinco meses lesionado, aseguró que no reservará jugadores ante los azulones pensando en el duelo de Champions. “Para nosotros siempre el siguiente partido es el más importante. Jugamos contra el Getafe, por lo tanto, pensamos vencer con lo que tenemos, y después de ello, ya pensaremos en el Benfica”, indicó. De los madrileños destacó también que solo han encajado 16 goles y tampoco desveló quién jugará en la portería, una vez Szczesny ya cumplió su sanción.

El Espanyol consiguió ayer un triunfo vital para sus opciones de permanencia, tras batir a un rival directo como el Valladolid (2-1) gracias a un gol decisivo del recién llegado Roberto Fernández, que se estrenó a las órdenes de Manolo González con un tanto que saca al Espanyol del descenso, a la espera de que el Alavés, ahora decimoctavo con 17 puntos, visite hoy (18.30) al Betis.

En un partido parejo entre dos equipos que arrancaban la jornada en descenso, el conjunto blanquiazul se adelantó a la media hora con un gran gol de Javi Puado (1-0), que daba ventaja a los suyos pese a que el Valladolid estaba demostrando mejores sensaciones. De hecho, el conjunto vallisoletano logró el empate en el 57 a través de Javi Sánchez, que anotó el 1-1 de falta directa. Ante la necesidad de victoria, Manolo González fue a la ofensiva dando entrada al último fichaje, Roberto Fernández, que tardó 10 minutos en encontrar portería, con un gran cabezazo a un centro de Omar (2-1) para dejar atrás una racha de cinco partidos sin ganar.

El Barça alarga la estancia en Montjuïc

El Barça anunció ayer que amplía hasta el 23 de abril el pase de temporada para los partidos en Montjuïc, después de que el ayuntamiento de Barcelona diera luz verde a prorrogar el contrato.

Laporta niega “cualquier vinculación”

Joan Laporta niega tener “algún tipo de participación” en la inversión impulsada por los querellantes de una presunta estafa ajena al club, motivo por el que tendrá que declarar el lunes, y la calificó de “un nuevo episodio de linchamiento”.

Ronald Araujo, cerca de renovar con el club

Después de que se rumoreara con su salida a la Juventus, Ronald Araujo está cerca de renovar con el Barça, después de mantener conversaciones con el director deportivo, Deco.