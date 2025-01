Derrota dolorosa

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Alpicat se quedó sin premio en su visita a la pista del Caldes, un rival directo por la permanencia que con su victoria de ayer (3-2) supera a los leridanos en la clasificación. Los de Sito Expósito, que no comenzaron bien, igualaron un marcador adverso en dos ocasiones y tuvieron en el portero Xavi Bosch a su mejor jugador, aunque no les bastó para puntuar.

El cuadro barcelonés salió mejor posicionado y dominando el juego ante un Alpicat que no encontraba su sitio sobre la pista. El meta Xavi Bosch fue de nuevo su mejor hombre, desbaratando sendos disparos de Gelmà y Blanqué en los primeros compases del encuentro. No fue hasta el minuto 4 que el conjunto leridano se zafó de la presión local y comenzó a llegar con cierto criterio hasta la portería defendida por Arnau Martínez, que apenas tenía trabajo. El dominio local tuvo premio a los cinco minutos en una contra de Gelmà que el exjugador del Reus culminó con un fuerte disparo que sorprendió a Bosch.

El tanto dio más alas al Caldes ante un Alpicat que acusó el golpe. Su portero volvió a ser clave para que la cuenta no se incrementara al detener los disparos de Gurri y Gelmà, muy incisivos ambos durante la primera mitad. El cuadro de Sito Expósito solo creaba peligro en disparo lejanos de Ballesteros y colgadas sobre el área que no encontraban rematador. Pero en una de las pocas ocasiones que el Alpicat logró armar el contragolpe, Marc Vázquez sirvió a Joan Ramon Serret que, de primeras, remató y el rechace del portero lo recogió Ballestero, que introdujo la bola dentro de la portería.

Los leridanos había logrado restablecer la igualada en su mejor ocasión de la primera mitad, pero poco les duró la alegría, ya que un minuto después una colgada de Gurri la remató con maestría Pujadas para situar de nuevo en ventaja a los suyos. El Caldes pudo haber marcado unos segundos antes, pero Bosch detuvo el lanzamiento de Gurri a bocajarro. El Alpicat reaccionó y Jan Munné envió la bola al palo en el minuto 19. En el tramo final de la primera parte el Caldes encerró por completó a los leridanos, que sobrevivieron gracias al acierto de su portero. Bosch le negó el gol en dos disparos seguidos a Gelmà y a un minuto para el final del primer tiempo, firmó un paradón en un remate dentro del área de Blanqué, que se había quedado solo después de un error defensivo.

En la reanudación, el Alpicat logró equilibrar de nuevo el marcador en una jugada de astucia de Miquel Serret, que recogió el rechace del portero a un disparo lejano de Marc Vázquez (2-2), una jugada muy protestada por los locales, ya que entendieron que la bola no había traspasado del todo la línea de gol. El tanto subió al luminoso y el partido se convirtió en un correcalles sin apenas ocasiones claras de gol, hasta que un derribo de Marc Vázquez sobre Gelmà le costó la exclusión y permitió al Caldes tener una falta directa para volver a tomar ventaja. Pero Bosch volvió a salvar a su equipo adivinándole las intenciones a Marc González.

El Alpicat sobrevivió también a los dos minutos que jugó en inferioridad, pero faltando seis para la conclusión, una colgada de Pujadas aparentemente si peligro desde media pista sorprendió al meta leridano y situó otra vez a su equipo por delante (3-2). Los de Sito Expósito se volcaron en busca del empate, pero fueron los barceloneses los que estuvieron cerca de sentenciar, pero Bosch detuvo los remates de Pujadas y Marc González. En los dos últimos minutos, el meta Arnau Martínez tuvo su cuota de protagonismo evitando el 3-3 en dos ocasiones, una con el casco tras una colgada de Iago Vázquez y la otra desviando un disparo lejano de Ballestero.

El Pons Lleida recibe este mediodía (12.00) al Vic con un doble objetivo, sumar la séptima victoria de la temporada para mantenerse en la cuarta posición de la tabla y recuperar sensaciones después de la derrota sufrida en la pista del Alcoi (5-2) en el cierre de la primera vuelta, un traspiés que, por suerte, no le privó de asegurarse ser cabeza de serie en la Copa del Rey. “Intentaremos reconducir las sensaciones que tuvimos en Alcoi y hacer un partido muy serio durante los 50 minutos con la idea de ganar, porque luego nos vienen dos partidos muy complicados (en la pista del Liceo y ante el Barça en casa) y estos tres puntos son importantes para comenzar bien la segunda vuelta”, dijo el técnico listado, Edu Amat, que se espera a un Vic muy diferente al que golearon 0-4 en la primera jornada de Liga. “Era su debut en la categoría y no les salió el partido que querían. Fuera de casa le está costando sumar, solo ha logrado dos puntos, pero esto le hace ser más peligroso porque seguro que tendrá ganas de cambiar esta dinámica”, dijo.

Aunque el equipo está en la cuarta posición, el técnico del Pons Lleida quiere tener los pies en el suelo. “No soy partidario de reformular objetivos hasta que no los consigues. Seguimos con el reto de clasificarnos para el play off y cuando lo consigamos, después ya nos plantearemos más”, señaló.

Por otra parte, la Federación Europea ha comunicado a los clubes de la Europe Cup, entre ellos el Pons Lleida, que la Final Four de la competición se adelanta dos semanas y se disputará el 29 y 30 de marzo, al coincidir con el Europeo sub-23. Asimismo, el Llista inaugurará antes del inicio del partido frente al Vic el nuevo espacio de trofeos.

Sito Expósito: “Hemos regalado la primera parte”

Jordi ‘Sito’ Expósito no puso ninguna excusa a la derrota de ayer al reconocer que “no es injusta” y aseguró que “hemos hecho una primera parte muy floja, la hemos regalado. El Caldes se jugaba mucho, también nosotros, pero ellos quizás un poco más por el hecho de jugar en casa y han sido superiores en intensidad y ganas”. El técnico explicó que “en la segunda mitad lo hemos corregido y el equipo ha salido con otra energía. Hemos conseguido empatar y con 2-2 el Caldes ha visto que el Alpicat era otro equipo. El partido se ha igualado mucho, pero en una acción que parecía no tener peligro ha pillado a Bosch tapado y se ha colado dentro. Hasta el final lo hemos intentado pero no era el día”. Sito añadió que “el Caldes ha hecho su partido y nosotros no hemos estado muy inspirados. En la primera parte no se ha visto al Alpicat, y prueba de ello es que solo hemos hecho una falta, y eso quiere decir que no había suficiente intensidad”.