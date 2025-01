Tropezón en un pésimo partido

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Con tan solo cuatro días de diferencia el Vila-sana ha mostrado una doble cara. La excelente, el martes cuando se impuso por 1-2 en la pista del Palau de Plegamans, y una decepcionante, ayer ante el Manlleu (0-1). En un duelo clave para alimentar sus opciones de volver por tercer año consecutivo a la Final Four de la WSE Champions League Women, el Vila-sana sufrió un inoportuno tropezón que le complica su futuro en esta competición. Perdió con un gol encajado en el último segundo de partido, pero ni el empate sin goles, que hubiera sido un mal menor, podría haber tapado el pésimo partido que jugaron las leridanas. Se sostuvieron en defensa, como el marte en la pista del Palau, gracias a la gran actuación de Anna Salvat, pero en ataque no tuvieron ni acierto ni paciencia.

Con esta decepcionante derrota, las leridanas, que han jugado las dos últimas finales de la máxima competición continental, no lo van a tener nada fácil para repetir presencia entre las cuatro mejores de Europa. Cierran la primera vuelta de la fase de grupos con dos derrotas –Fraga y Manlleu– y una sola victoria –Palau de Plegamans–, lo que les obliga a firmar una segunda vuelta impecable si quieren acabar entre los dos primeros equipos del grupo.

El Vila-sana pareció confiado de que en cualquier momento podía marcar y encarar el partido, pero aunque buscó el gol desde los primeros compases, le costaba encontrar ocasiones claras. Gimena lanzó una bola que rozó el poste (5’) y la respuesta del Manlleu no se hizo esperar. Marlena Rubio lanzó un buen remate que suponía una seria advertencia.

El Vila-sana llevaba el peso del partido, pero no tenía la suficiente frescura, su juego se enredaba en ataque y la precipitación empezaba a ser un peligroso síntoma. La portera visitante también paraba todo lo que le llegaba y ambos equipos se retiraron a vestuarios, finalizada la primera parte, sin que hubiera habido goles.

El equipo del Pla d’Urgell no había pasado excesivos apuros, la portera local, con su alto nivel de efectividad, sostenía al equipo, pero no llegaba el gol del Vila-sana, el tiempo empezaba a jugar en su contra y el 0-0 en el marcador era peligroso porque, como así ocurrió, un gol en contra era un riesgo permanente.

El equipo no mejoró, el partido entró en sus últimos minutos con un Vila-sana atacando ya a la desesperada y, cuando el partido acababa, una pérdida letal en el centro de la pista la aprovechó Nara López para encarar a Salvat y marcar el 0-1. El desastre se había consumado.

Lluís Rodero no podía ocultar su decepción tras la inesperada derrota, más allá de que el gol llegara en la última acción del partido. “Estoy enfadado y tocado”, confesaba. “No hemos hecho un buen partido, hemos jugado más con el corazón y las jugadoras no han valorado el peligro que tiene el rival, aunque lo habíamos comentado. Involuntariamente, nos pensamos que somos superiores y no hacemos las cosas como hay que hacerlas”, añadía.

Además, por caprichos del calendario, el Manlleu será el próximo rival contra el que jugará el Vila-sana. Será el próximo sábado y en encuentro correspondiente a la Liga. “Espero que hayan aprendido y nos sirva de lección”, añadía el técnico leridano.

“En ataque hemos concedido muchas transiciones, que era una cosa que teníamos que evitar, porque son muy peligrosas en acciones a la contra”, valoraba. “Además hemos estado mal en defensa. Nos hemos precipitado en muchas acciones, no tenemos la suficiente paciencia y acabamos las jugadas muy mal”, explicaba. Rodero añadió, en su repaso a las cosas que el equipo había hecho mal, que “no hemos presionado bien donde teníamos que hacerlo y el final ha sido ya muy malo”.

El Telecable Gijón, líder de la Liga en solitario

Una vez finalizada la jornada 12 de la OK Liga Femenina, el Telecable Gijón lidera en solitario la competición. Goleó al Raxoi 9-1 y aprovechó la victoria del Vila-sana el martes en la pista del Palau de Plegamans (1-2). Las barcelonesas, las leridanas y el Fraga están empatadas a 30 puntos.