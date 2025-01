El Madrid golea y recupera el liderato tras un susto inicial

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Madrid venció ayer por un contundente 4-1 a Las Palmas, en uno de los partidos más completos del equipo blanco y un recital ofensivo liderado por Mbappé, autor de dos tantos, para asaltar el liderato y mandar en solitario en la clasificación. El conjunto canario hilvanó una gran jugada y Sandro envió desde la derecha un pase lateral preciso a la espalda de Lucas Vázquez para que Fábio Silva la empujara. 30 segundos y 0-1 para Las Palmas. El Madrid subió la presión y la tensión, mientras Cillessen sostenía a su equipo sacando un balón envenenado después de un remate de Mbappé. Rodrygo recibió en la izquierda dentro del área y dribló a Sandro, al que se le notó que no está acostumbrado a defender estas acciones y metió la pierna tarde. Mbappé no falló y colocó el 1-1 antes de los 20 minutos. Cillessen no pudo evitar el 2-1, cuando tras un potente disparo lejano de Mbappé, el rebote le cayó a Lucas Vázquez, quien sirvió en bandeja a Brahim el gol que daba la vuelta al susto inicial. Los de Ancelotti vivían sus mejores minutos y pusieron tierra de por medio antes del descanso con el 3-1, obra de un Mbappé encendido. En la segunda mitad no tardó en llegar el 4-1. Tras una arrancada de Asencio en campo rival, el balón le llegó a Mbappé, que la dejó en la izquierda para Fran García y este asistió con un pase de la muerte a Rodrygo, que solo tuvo que empujarla.

Por su parte, el Athletic ganó ayer en su visita al Celta (1-2), Osasuna y Rayo Vallecano empataron (1-1) y el Valencia ganó a la Real Sociedad (1-0).

Alejandro Balde denunció haber recibido insultos racistas por parte de la afición durante el partido del sábado ante el Getafe (1-1). “Quiero decir que, de parte de la afición, he recibido varios insultos racistas y creo que es algo que no debería seguir pasando. Pero hay que dejarlo atrás y pensar en el siguiente partido, que tenemos uno bueno el martes de Champions”, dijo el azulgrana. Balde añadió que sucedió durante la primera parte. “Al acabar la primera parte se lo dije al árbitro y activó el protocolo, y en la segunda parte.. No sé cómo funciona eso”, señaló el jugador. El incidente se suma a otros que han sufrido los azulgranas a lo largo de esta temporada, el más destacado los insultos racistas recibidos en el Bernabéu.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo al respecto que “estoy horrorizado por los insultos racistas dirigidos al jugador del FC Barcelona, Alejandro Balde, durante su partido de LaLiga contra el Getafe CF, y condeno estos actos, que no tienen cabida en el fútbol ni en la sociedad”.

Por otra parte, Dani Olmo será baja para el partido de mañana de la Liga de Campeones frente al Benfica (21.00) por una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha, lesión que se produjo ante el Getafe.

El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha convocado a una reunión el próximo 6 de febrero a los clubes profesionales, LaLiga y el Comité Técnico de Árbitros (CTA), con el objetivo de crear un escenario de colaboración y comunicación permanente, en el que las partes que integran el fútbol profesional puedan intercambiar opiniones y conocimiendos, así como buscar puntos en común.

La informadora arbitral, pareja del delegado blanco

El exárbitro Xavier Estrada y concejal en la Paeria destacó en las redes sociales que “la informadora designada por este partido (el Getafe-Barça del sábado) es la pareja del delegado de campo del Real Madrid, Megía Dávila”. Estrada adjuntó el documento en el que se aprecia el nombre del informador oficial: Yolanda Parga Rodríguez. “En cualquier organización que vele por el rigor y la transparencia (RFEF) esto se consideraría un conflicto de intereses flagrante”, censuró Estrada. El Barça protestó un agarrón muy aparatoso dentro del área de Uche a Koundé, cuando el marcador era de empate (1-1).