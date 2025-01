El Pons Lleida se divierte

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Pons Lleida abrió ayer la segunda vuelta de la OK Liga firmando ante el Vic su mayor goleada en lo que va de competición. Superó por 8-0 al Vic, un equipo al que ya goleó en la apertura de la temporada en su propia pista (0-4), con lo que se consolida en la cuarta posición, al tiempo que los ocho tantos firmados ayer le mantienen como el segundo equipo que más goles marca, 56, solo superado por el líder Barça, que lleva 72.

El equipo de Edu Amat firmó un partido impecable, imparable en ataque y muy seguro en defensa, donde además de conceder pocas ocasiones claras al equipo rival, contó con la excelente actuación del meta Javi Sánchez, que detuvo todo lo que le llegó, especialmente acertado en los remates desde lejos, con los que tanto peligro crea el Vic. Con el objetivo de la Copa sellado hace semanas y en la que serán cabeza de serie, el Llista afronta ahora con la moral reforzada los difíciles partidos en la pista del Liceo, el próximo fin de semana y la visita del Barça al Onze de Setembre dentro de dos.

El Pons Lleida tenía la espinita clavada del mal comienzo de partido que firmó en la jornada anterior en Caldes y ayer tuvo una impetuosa salida a pista, con la que empezó a acosar al Vic. Jordi Badia buscó el gol con un remate pasado el primer minuto, Fran “Tombita” Torres lo intentó en el minuto 2 y de nuevo Badia lo buscó en el 4, con un remate que se estrelló en el poste. Fue el preludio de lo que sería el 1-0. A los cinco minutos, una perfecta combinación en ataque abrió el marcador para los leridanos. Badia cedió a Nico Ojeda y este a “Tombita”, que superó a Puigbí quien, pese a los 8 goles encajados, libró a su equipo de una goleada aún mayor.

El gol no relajó en absoluto a los de Edu Amat, que siguieron llevando el ritmo del partido y buscando la portería del equipo barcelonés. Las ocasiones se sucedían, pero al Llista le faltaba acierto para aumentar las diferencias. Cerca estuvo Sebas Moncusí en el minuto 12, con un remate que detuvo Puigbí, justo antes de que los árbitros señalaran penalti a favor del Llista, que Darío Giménez no acertó a transformar.

Nico Ojeda lanzó un potente remate en el 14, que de nuevo detuvo el meta visitante, aunque el premio a la insistencia llegó en el minuto 21, con un gran gol de Nuno Paiva (2-0). El equipo se retiró al descanso con un 3-0 a favor, gracias a un gol de Sergi Duch, el primero de la temporada.

El Pons Lleida incrementó su dominio en la segunda parte, en la que selló la goleada. Nico Ojeda, de falta directa, firmó el 4-0 (30’) y de nuevo “Tombita” vio puerta para poner el 5-0 en el minuto 32. Nuno Paiva (6-0, 35’), Sergi Duch (7-0, 38’) y Sebas Moncusí (8-0, 43’), cerraron el marcador, en la mayor goleada del equipo leridano en lo que va de Liga.

El técnico del Pons Lleida, Edu Amat, se mostró muy satisfecho al final del partido y explicó que “teníamos muy claro lo que queríamos salir a hacer, teníamos la espinita clavada de la mala primera parte de Alcoi de la semana pasada y el equipo ha salido bien, haciendo un gol en los primeros cinco minutos, que parece que nos está saliendo facil y que tambien nos ayuda a poner de cara los partidos. Ahora a seguir trabajando”, valoró, añadiendo que “el equipo ha tenido una actitud muy positiva durante los 50 minutos y de aquí un resultado tan redondo”.

Destacó la intensidad con que jugó el Llista. “La intensidad es innegociable, vayas como vayas en el marcador o falte lo que falta. Trabajamos para crecer a lo largo de la temporada. Este equipo tiene objetivos ambiciosos y no nos podemos conformar. Hemos encarrilado el partido y no podíamos bajar los brazos, porque después es cuando se complican, como ya hemos vivido otras veces”. Insistió en que “estoy supercontento de la actitud que ha tenido el equipo hasta el final. Les he pedido en el último tiempo muerto que no quería encajar ningún gol y se han comportado muy bien hasta el final. Es el minimo exigible”.

Señaló también que “hemos sido efectivos, hemos tenido claro que pasara lo que pasara era importante defender bien y una puerta a cero en OK Liga es difícil. Hay que seguir en esta línea que ahora vienen dos meses y medios preciosos”, concluyó.