Flick y Laporta cargan contra el arbitraje

El Barça visita hoy al Benfica en el Estádio da Luz de Lisboa (21.00), en la séptima jornada de la Fase Liga de la Champions, en un duelo en el que los azulgranas quieren conseguir los tres puntos que les permitan asegurar su plaza directa en los octavos de final de la competición y afrontar sin presión la última jornada.

Sin embargo, la previa del partido estuvo marcada por las protestas de Hansi Flick y de Joan Laporta por el arbitraje en el último partido liguero ante el Getafe, especialmente por el penalti no señalado sobre Koundé. En rueda de prensa, el técnico alemán lamentó con ironia que “en cada partido es lo mismo”. “¿Fue penalti o no fue penalti? Es increíble para mí. No necesitas un VAR, es claro. Es un penalti claro. ¿Qué puedo decir yo? Pues es así”, añadió Flick en relación a la acción.

Además, el presidente Joan Laporta tildó de “vergüenza” el arbitraje del partido y aseguró que fue “un escándalo” que no se pitara el penalti sobre el francés. El presidente lo comentó a la salida del Juzgado de Instrucción 6 de Barcelona, donde declaró como investigado por un delito de estafa de la inversión de 4,7 millones de euros que los querellantes hicieron a CSSB Limited, sociedad con sede en Hong Kong de la que era propietaria mayoritaria Core Store, de la que él fue administrador solidario entre 2011 y 2019. El abogado de los querellantes, Joan Comas, manifestó que Laporta declaró que “él no sabía nada”, mientras que el abogado del propio Laporta, Jordi Pujante, subrayó que Laporta no conocía a la familia querellante y que espera poder solicitar el archivo de la causa.

La Copa del Rey 2024-2025 sorteó ayer en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) sus emparejamientos de los cuartos de final, una ronda que eludió duelos ‘explosivos’ para los principales favoritos. Así, el Barça visitará al Valencia en Mestalla el jueves 6 de enero (21.30), para protagonizar un choque con cierta rivalidad ya que se cruzará con otro campeón de la competición, frente al que cayó en la final copera de 2019 (2-1). No obstante, el conjunto valencianista está en horas muy bajas, ya que es el penúltimo clasificado en Liga y ha alcanzado los cuartos de final sin haberse enfrentado aún a ningún equipo de Primera División, batiendo al Parla Escuela, al Ejea, al Eldense y, finalmente, al Ourense, de Primera RFEF, en octavos.

Tras quedar descartado un Clásico, el sorteo hacía vislumbrar un posible derbi madrileño, pero tanto Real Madrid como Atlético también tuvieron emparejamientos cómodos, que les permitirá afrontar los duelos como grandes favoritos. El conjunto blanco visitará al Leganés el miércoles 5 (21.00) en el primero de los dos enfrentamientos madrileños que deparó el sorteo, porque el Atlético de Madrid abrirá los cuartos de final el martes 4 (21.30), midiéndose al Getafe en casa.

El último duelo se presenta como el más equilibrado, en un duelo de máxima rivalidad entre Real Sociedad y Osasuna. El equipo ‘rojillo’ tumbó al vigente campeón de Copa, el Athletic Club, en San Mamés (2-3) y ahora visitarán al conjunto de Imanol Alguacil.

“No hay más futuro que jugar aquí”

Ferran Torres aseguró ayer en la rueda de prensa previa al duelo ante el Benfica que ahora mismo no ve “más futuro” que seguir vestido de azulgrana, aunque admitió que “el papel de revulsivo no gusta a los jugadores”, por lo que trabaja para aprovechar los minutos “para demostrar que puedo ser titular”. El valenciano salió así al paso de los rumores que le han vinculado con una posible salida al Milan este mercado.

La oposición exige una moción de confianza

Nueve grupos opositores publicaron ayer un comunicado en el que piden al presidente Joan Laporta que lleve a cabo una cuestión de confianza cuando termine la temporada por su gestión “dubitativa y negligente”, sin renunciar a pedir una moción de censura en caso contrario. Las 9 plataformas lamentan que su mala gestión va “más allá del caso Dani Olmo y Pau Víctor” y que “mengua los activos de la entidad”.

AFE insta a actuar contra los episodios racistas

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) volvió a instar ayer al Consejo Superior de Deportes (CSD), para que convoque urgentemente al plenario de la Comisión Antiviolencia, tras los últimos episodios de racismo sufridos Alejandro Balde, Take Kubo, Ander Barrenetxea y Bambo Diaby durante este último fin de semana. Además, el sindicato también se opuso a que la Supercopa femenina se traslade a Arabia Saudí.