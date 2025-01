Apuesta por la inclusión

Íker Moreno, en el centro, con los jugadores y técnicos del Pons Lleida. - DOWN LLEIDA

El Pons Lleida ha dado un paso adelante a favor de la inclusión en el deporte y ha incorporado a su staff técnico a una persona con síndrome de Down. Se trata de Íker Moreno, quien ya trabaja con la plantilla del primer equipo. Este joven de Down Lleida de 22 años llega al equipo listado para realizar tareas de auxiliar como encargarse de la limpieza, ordenar y distribuir las diferentes equipaciones de la plantilla. También asistirá a los jugadores con labores como la hidratación o la gestión de las bolas.

Este voluntariado es fruto de un convenio que han firmado Down Lleida y el club. En este sentido, Enric Duch, presidente del Pons Lleida, quiso subrayar que “es un primer paso entre ambas entidades que llega después de haberlo trabajado durante mucho tiempo”. El propio Duch añadió que la relación con Down Lleida puede verse incrementada con nuevas colaboraciones en el futuro.

Por su parte, Olga Parés, presidenta de Down Lleida, destacó que “este acuerdo permite que Íker se adentre en el mundo laboral que le atrae, el del ámbito deportivo”. “Todo esto”, añade, “una vez terminados sus estudios”. Además, sobre el acuerdo con el Pons Lleida, señaló que, al tratarse de un club de reconocido prestigio que siguen muchos aficionados, permite dar mayor visibilidad a la labor de personas con síndrome de Down con respecto a otros lugares donde ya colaboran. La normalización de la integración es uno de los objetivos principales de Down Lleida. En este sentido, “es más fácil”, aseguró Parés, que “el boca a boca acerca de la buena labor que hacen estos jóvenes llegue a más empresarios y, por tanto, ayude a extender este tipo de convenios en más ámbitos de la sociedad”.

En su primer día de trabajo, Íker descubrió los métodos de trabajo y conoció a jugadores y técnicos del Pons Lleida. Lo hizo acompañado de la preparadora laboral de la entidad. Esta figura, además de ayudar a la incorporación de los jóvenes, se convierte también en un modelo para la empresa o entidad acogedora, porque esta ve cómo tratar y dirigirse correctamente al nuevo miembro. Su trato hacia la persona con Down, por ejemplo, no debe caer en complacencias que indirectamente ponen en cuestión sus capacidades para desarrollar sus nuevas responsabilidades.

El Hoquei Juneda cuenta con otro usuario de Down en su staff

En noviembre pasado, Ramon Solé, otra persona con síndrome de Down, se incorporó al primer equipo del Club Hoquei Juneda también como auxiliar como es el caso de Íker y el Pons Lleida. Usuario del Centre Ocupacional de Talma y residente en uno de los hogares de la entidad, Solé es un gran aficionado al deporte y un fiel seguidor de los equipos locales. Desde Talma explicaron que la iniciativa surgió de la implantación del modelo de atención centrado en la persona, que quiere anteponer el acompañamiento a los objetivos de vida de los usuarios.