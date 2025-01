El Espanyol empata en Sevilla y sigue sin ganar fuera

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Sevilla y el Espanyol empataron ayer 1-1 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, un resultado que no deja satisfecho a ninguno, ya que el equipo andaluz sigue sin encadenar dos victorias seguidas en la Liga y el blanquiazul sin ganar como visitante. Kumbulla adelantó al Espanyol en el minuto 14 y Badé empató para los locales en el 61.

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, reconoció que hará “unos cuantos cambios” en el equipo, ya que necesita “piernas frescas” en el partido de hoy contra el Valencia (Estadi Olímpic Lluís Companys, 21.00/DAZN), que será “exigente”, y se mostró muy satisfecho por cómo “gestiona”la plantilla el director deportivo del club, Deco.

“Pedri, de momento, está jugando muy bien, está al 100%. Cambiamos un poquito la filosofía en cuanto a Pedri. Continuará jugando porque es mejor para él. Cuidamos de él, pero puede que no esté desde el inicio, quizás más hacia el final. Necesitamos piernas frescas. Haremos unos cuantos cambios en el equipo”, declaró en rueda de prensa. Así, cree que están “bien preparados” para el duelo en el Estadi Olímpic Lluís Companys. “El Valencia ha estabilizado su defensa y saben cómo jugar al fútbol, así que será un partido exigente para nosotros. Su defensa es muy buena y tendremos que generar ocasiones, y no será fácil”, dijo, sin desvelar si apostará por Iñaki Peña o por Wojciech Szczesny en portería. “Tienes que esperar hasta mañana. Hoy decidí no hablar sobre la alineación”, apuntó.

Sobre si da prioridad a LaLiga o la Liga de Campeones, el preparador alemán recalcó que para él “es importantísimo ganar cada partido”. “Entramos así al campo y así queremos abordarlo. Debemos gestionar el descanso de los jugadores que lo requieren. Después del partido contra el Valencia, ya pensaremos en el Atalanta. Es importante ganar los partidos en casa”, subrayó.

También habló de lo sucedido en el Coliseum, donde no pasaron del empate la semana pasada. “En Getafe fue nuestra culpa no ganar, no estábamos concentrados. Y eso es lo que tenemos que cambiar; tenemos que concentrarnos desde el inicio hasta el final del partido”, expuso, sin querer comentar las palabras del entrenador del Getafe, José Bordalás. “No tengo nada que añadir”, indicó.

Kylian Mbappé fue el protagonista de la victoria del Real Madrid en su visita al Valladolid (0-3). El delantero francés firmó un triplete. Abrió el marcador en la primera parte y firmó dos goles más en la segunda, el 0-3 al transformar un penalti riguroso, nuevo regalo al Madrid que ayer no lo necesitaba.

Buena racha azulgrana ante los valencianos

El Barcelona no pierde ante el Valencia en casa desde abril de 2016 cuando el equipo, entrenado entonces por Luis Enrique, perdió 1-2. Desde entonces son ocho partidos sin perder, con 6 victorias y 2 empates.

Lewandowski les ha marcado seis goles

Robert Lewandowski ha marcado seis goles al Valencia en cuatro partidos. Es el equipo al que ha anotado más, junto con el Alavés, también con seis.

El Atlético tropieza ante el Villarreal en la Liga

El Atlético de Madrid tropezó ayer ante el Villarreal (1-1), lo que complica su situación en la parte alta de la clasificación, donde lucha por el liderato. Gerard Moreno, de penalti, adelantó al Villarreal en el minuto 29 y Lino empató en el 58.