El Barça conquista el título con una 'manita' al Madrid

El Barça superó ayer al Madrid en la final de la Supercopa con un vendaval de goles (5-0) que se cerró con un tanto de Putellas para conquistar su quinto título, cuarto consecutivo. En el decimoquinto ‘clásico’ no hubo sorpresa. El campeón demostró que sigue inalcanzable para las madridistas, que llevan 2 años y 8 partidos sin marcar un único gol a las cinco veces campeonas de la Supercopa. Las blancas fueron víctimas de su debilidad por el flanco izquierdo, donde su rival le hizo mucho daño y declinó el choque en el tramo final de la primera mitad. En la segunda, la ambición azulgrana se mantuvo para una nueva abultada victoria y un nuevo título. El actual campeón de Europa no encontró grandes ocasiones, salvo un gol anulado por poco a Pajor al inicio del encuentro, pese a que pisó mucho el área y sus inmediaciones. En dos llegadas por la derecha, Graham, con un disparo desviado letalmente por Lakrar, la mejor de las suyas, empezó a desequilibrar la final (1-0). Bruun y Weir tuvieron la mejor de su equipo, pero no acertaron y casi a renglón seguido, Pajor amplió la renta tras una asistencia de Batlle que encontró el hueco a la espalda de Carmona (2-0).

Con el Madrid ‘tocado’ y buscando el descanso, un saque de esquina en el último minuto del añadido lo cabeceó a la red la delantera polaca para finiquitar la final (3-0). El arranque de la segunda parte no trajo tampoco la reacción del equipo de Toril, incapaz de cerrar la herida. Graham tuvo dos buenas opciones para aumentar la renta, además de un penalti que finalmente fue anulado por Olatz Rivera tras la llamada del VAR. Pero el partido ya tenía irremediablemente una dirección y en ese guión no tardó en llegar el cuarto, un tremendo disparo de Guijarro ante el que poco pudo hacer Misa Rodríguez (4-0). La ‘manita’ llegó al final por medio de Putellas, que poco antes había perdonado una ocasión muy clara (5-0), mientras que el Madrid no pudo ni maquillar el marcador en su mejor oportunidad.

Rafael Louzán, presidente de la Federación Española, no estuvo en el palco, ya que el vuelo que debía trasladarle de Vigo a Madrid fue cancelado por el viento. Louzán intentó llegar a tiempo por carretera, pero fue el vicepresidente Sergio Merchán quien entregó el título al Barça. Florentino Pérez, presidente del Madrid, tampoco estuvo presente en la final, delegando la representación del club en Begoña Sanz, directora general adjunta. Sí estuvieron, por parte del Barça, el presidente Joan Laporta, así como Xavi Puig, directivo responsable del fútbol femenino. De este modo, no se repitió la imagen del día 12 en Jedda, donde ambos presidentes sí compartieron palco con motivo del duelo del torneo masculino, que se disputó en Arabia Saudí y que acabó con 2-5 para el Barça. Mientras, Patri Guijarro fue elegida la mejor jugadora de la final de la Supercopa. La jugadora azulgrana anotó en el minuto 61 de encuentro un extraordinario golazo por la escuadra que significó el cuarto tanto.