Victoria de oro 'in extremis'

El Mollerussa sumó la primera victoria de la segunda vuelta, en el segundo encuentro de esta, y en el primero de los Pla d’Urgell ante su afición en este 2025. Los hombres de Moha el Yaagoubi superaron al Sabadell B, de nuevo con Conrad Garcia en el banquillo del filial arlequinado, con un doblete de Jofre Graells, pichichi del grupo quinto de la Tercera RFEF con 14 tantos. El gol de la victoria llegó en un final agónico y tras una buena jugada individual del delantero de Guarda-si-venes, que batió al portero del Sabadell B con un remate que entró con suspense a la portería visitante y que desató la locura en el Municipal d’Esports de Mollerussa en el último de los cinco minutos de añadido que señaló el colegiado del encuentro, Pol Fonts, del comité de Tarragona.

Fue un partido en el que el Mollerussa fue de más a menos, a pesar de competir y hacer un gran inicio, y un final soñado de partido. En el minuto 4 de encuentro, Adrià González, el delantero referencia del filial arlequinado, buscó inquietar en los primeros compases a Marc Arnau, el portero del Mollerussa, que atrapó el balón con mucha seguridad. Un Arnau que, en su tercera titularidad mostró un destacable actuación con paradas que salvaron en varias fases del partido a los del Pla d’Urgell. Después del primer aviso visitante, el Mollerussa conseguía abrir espacios en el centro del campo, donde Guillem Porta, en su regreso al Mollerussa, fue el responsable por el que pasaron muchos de los balones en la construcción del juego del equipo de Moha el Yaagoubi. En una de esas llegadas de los locales, el Sabadell B recuperaba el balón desde la línea defensiva y con la solidez que caracteriza a los del Vallès Occidental. Sin embargo, en el minuto 8, el Sabadell, que quería crear una nueva jugada para sorprender a un Mollerussa que presionaba de forma intensa y muy alta en tres cuartos de campo, cometió un error imperdonable en la salida de balón. Sergi Vives, central cedido por el Sant Andreu, se equivocó. Jofre Graells, el más listo de la clase, le quitó el balón y superó al portero sabadellense, Oriol Ciurans, para hacer el 1-0. El máximo goleador de la categoría demostró su gran momento de confianza, y a partir de ahí el Mollerussa demostró estar más cómodo en el partido con el control del balón, y buscando pases entre líneas cerca del área del Sabadell, donde Lamin Juwara, que volvía de una lesión, pudo hacer el 2-0 en una jugada en la que el banquillo de los del Pla d’Urgell pidió penalti por manos de un defensa del Sabadell B, que desvió el balón dirección a saque de esquina. A los locales les pareció que el jugador visitante lo había hecho con la mano. En el minuto 30, y precisamente tras un saque de esquina del Mollerussa, Camara, del Sabadell, envió un pase largo hacia Adrià González que, lanzado al contragolpe, se plantó solo ante Marc Arnau, que se hizo grande en el mano a mano con el delantero arlequinado para evitar un posible 1-1, en la que fue la ocasión más clara de los visitantes en el primer tiempo.

Tras el paso por los vestuarios, Jofre Graells dio el susto en el 46 tras caer al suelo en un balón dividido con un defensa del Sabadell B. El Mollerussa no estuvo fino en el segundo tiempo, cuando los visitantes mostraron una mejor versión y fueron verticales, sobre todo con un juego más atrevido por las bandas. Una vez superada la hora de juego, Moha el Yaagoubi movió el banquillo con las entradas del capitán, Xavier Puiggròs ‘Putxi’ y el joven atacante, Jordi Puig, que aportaron músculo y descaro al equipo para evitar que llegara más tarde que pronto el empate del equipo de Conrad Garcia. Con el paso de los minutos, surgieron las dudas en el Mollerussa, que no podía encadenar tres pases seguidos para plantarse cerca del arco de Oriol Ciurans y tener opciones para sentenciar el encuentro. A falta de cinco minutos para el final de los 90 reglamentarios, el visitante Moha Es Sahel culminó una buena combinación para hacer el 1-1. El Mollerussa no perdió la cara, y Jofre Graells se puso el equipo a la espalda. Tras sortear a dos rivales, anotó un tanto que desató la locura en el Municipal y que significa tres puntos claves.

El entrenador del Mollerussa, Moha el Yaagoubi, mostró su satisfacción, en la victoria ante el Sabadell B (2-1) y que le permite a su equipo escalar hasta la undécima posición con 23 puntos, a cuatro de plazas de play-off, y a cinco del descenso. “No perdimos la cara al partido. Nos adelantamos en nuestra primera ocasión clara, y a partir de ahí, en el segundo tiempo creo que el equipo fue acusando el desgaste, y el rival también estuvo más organizado, porque tiene jugadores muy dinámicos, técnicos y rápidos al espacio. En los duelos cerca del área rival son determinantes y lo han demostrado, porque con las tres oportunidades que ha tenido el Sabadell, una es el 1-1”, aseguró. Moha consideró que el equipo está mejorando en varios aspectos, entre ellos la efectividad de cara a portería: “El equipo está cada vez más acertado, a pesar de que hubiéramos podido estar más precisos en ciertas fases del partido en las que tuvimos opciones para hacer la sentencia”, detalló el técnico.

“Somos un equipo que quiere centrar su juego para encerrar al rival en su propia área. Enfrente teníamos a un rival que se junta muy bien y que ha llegado a ser peligroso en ataque”, concluyó el técnico del Mollerussa, que el domingo (17.00) visita al Reus FC Reddis, el líder de la Liga.