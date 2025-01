Zapater dejará el Llista al final de Liga para irse al Noia

Publicado por Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Martí Zapater no continuará la próxima temporada defendiendo la portería del Pons Lleida. El meta de Vilanova i la Geltrú, de 27 años y que cumple su segunda campaña en el club listado, a donde llegó procedente del Reus Deportiu, ya tiene un acuerdo cerrado con el Noia Freixenet. Su salida viene motivada por el trasvase del exlistado Martí Serra del Liceo al Calafell, que ha provocado un efecto dominó que ha llevado al portero del Noia, Blai Roca, al cuadro gallego, obligando al conjunto de Sant Sadurní a fichar a Martí Zapater.

El Pons Lleida ya ha comenzado a buscar un sustituto de garantías que pueda rivalizar con el andaluz Javi Sánchez, que tiene contrato en vigor para la próxima temporada, ya que el técnico Edu Amat quiere seguir teniendo dos porteros de primer nivel que puedan alternarse en la titularidad, como lleva haciendo desde que se hizo cargo del banquillo listado la pasada temporada. De momento tiene hasta cinco opciones sobre la mesa, entre ellas la del leridano Xavier Bosch, que está haciendo una gran temporada en el Alpicat, al margen de Arnau Martínez, del Caldes y formado en la cantera del FC Barcelona

El portugués podría regresar a su país y el argentino tiene una gran oferta del Calafell

Por otra parte, Nuno Paiva y Nico Ojeda, que acaban contrato esta temporada, podrían abandonar también la entidad. El portugués querría volver a su país por temas personales, pero las ofertas que ha recibido hasta ahora no le convencen y, salvo que recibiera una suculenta propuesta de algún club de OK Liga –el Calafell lo tiene en su punto de mira–, se quedaría una campaña más en Lleida. En el caso del argentino, el club tarraconense le ha hecho una gran oferta que dobla lo que cobra actualmente en el Llista, pero todavía no ha tomado una decisión. En cuanto a Fran Torres, que está cedido por el Liceo, la intención del jugador es seguir, pero su club quiere que el Llista se haga cargo de toda la ficha, algo que ve totalmente inviable.