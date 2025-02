A un paso del milagro

Publicado por COLAU OBRADOR LLINAS Verificado por Creado: Actualizado:

Continúa la mala racha del Robles Lleida, encadenando tres partidos seguidos sin ganar por primera vez esta temporada, al perder en casa ante Sevilla Baloncesto por 65-70.

El duelo empezó de cara para las leridanas, que impusieron su ritmo al partido, ganando ventaja rapidamente. El Sevilla intentó aprovechar su superioridad, aunque la defensa leridana no dejó espacios (15-8). Pese al buen arranque local, las sevillanas entraron de lleno en el partido a base de abusar de las jugadas al poste bajo con García y dieron la vuelta al marcador a menos de tres minutos para el descanso y los primeros veinte minutos acabaron con 27-34.

El tercer tiempo fue el mejor de las visitantes, dejandocasi sin opciones de anotar a las leridanas. A pesar de que no estuvieron muy brillantes en ataque, las visitantes llegaron al final de este parcial con una ventaja de 18 punto (36-54). Tras un inicio de cuarto continuista en los últimos minutos las leridanas empezaron a anotar triples y tuvieron la remontada a un paso, al ponerse a 6 a falta de un minuto. La reacción llegó tarde y pese a anotar 5 triples en ese cuarto, no dio para culminar la remontada. Rubén Petrus se mostró enfadado: “da igual el rival, nosotras tenemos que dar el cien por cien todo el partido, no solo en tramos”, explicó.