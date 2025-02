El Lleida, forzado a ganar en un clima enrarecido

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida visita hoy al Alzira (17.00/Lleida en Joc) con la obligación, una jornada más, de conseguir una victoria que le haga despegar en la clasificación, después de coleccionar empates que le han hecho retroceder hasta la casilla 10 de la clasificación. Una necesidad imperiosa de ganar que se añade al clima enrarecido que se vive en los últimos tiempos entre club y Paeria y que se ha acrecentado en los últimos días tras la oferta por parte del ayuntamiento de un convenio de uso del Camp d’Esports por un periodo de 4 años y a coste cero para la entidad, aunque con la obligatoriedad de compartir el estadio. El Lleida, por su parte, quiere una concesión administrativa a largo plazo que el equipo de gobierno municipal ve “imposible por la deuda que tiene el club con Hacienda y Seguridad Social”.

El nuevo episodio de enfrentamiento, a las puertas del importante partido de esta tarde, se vivió ayer cuando el club comunicó que presentó una denuncia ante el juzgado de guardia por tráfico de influencias y falsedad documental contra el alcalde Fèlix Larrosa, Jackson Quiñónez, Xavier Batalla y Begoña Iglesias. El gobierno municipal de la Paeria, al enterarse del comunicado del Lleida CF, informó que “valorará los efectos legales derivados del contenido”. Además, el comunicado emitido por el consistorio señala que se “mantiene el cuaderno de ruta respecto a la reunión prevista la próxima semana”, con toda probabilidad mañana lunes.

Volviendo al aspecto deportivo, el equipo azul lleva trece empates en 23 jornadas y, aunque está a solo tres puntos de las posiciones del play off de ascenso, no gana desde la última jornada antes de Navidad y no conoce el triunfo en todo lo que llevamos de 2025. Una situación de la que es consciente el técnico Marc Garcia, que regresa al lugar en el que nació y donde entrenó. “No me valen las sensaciones porque este proceso ya lo hemos vivido. Tuvimos buenas sensaciones en Baleares y contra el Sant Andreu, estoy cansado de las sensaciones y ahora necesitamos los tres puntos”.

El Alzira, por su parte, es undécimo, no gana desde el 15 de diciembre y solo ha sumado 2 de los últimos 21 puntos.

El Andratx se lleva el duelo de la zona baja ante el colista

El Andratx, antepenúltimo clasificado, se impuso por 0-1 ayer al Mallorca B, colista del grupo en un duelo de la zona baja adelantado de la jornada 24. Con este triunfo, el Andratx suma 24 puntos, mientras que el filial del Mallorca se queda con 11 y acumula 17 derrotas.