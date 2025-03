Idiakez: “He venido con mucha energía y quiero transmitirla al equipo”

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El técnico del Lleida CF Iñigo Idiakez dijo ayer, en una entrevista concedida a Lleida TV, que “he venido con mucha energía y quiero transmitir eso al equipo”, al tiempo que se mostró optimista sobre la posibilidad de hacer play off, pese a que en los dos partidos que lleva al frente del conjunto azul aún no ha conseguido ganar.

“Estoy buscando mucha información sobre el equipo para ver si encuentro esa teclita que necesitamos para convertir empates y derrotas en victorias. No todo es tan malo. Veo buenos mimbres, nos quedan 21 puntos y sabemos que todavía tenemos tiempo, pero también sabemos que hay que ganar ya”, señaló el técnico donostiarra.

Idiakez reconoció que cuando llegó “me encontré con un equipo plano y con ansiedad, pero también es verdad que en los dos partidos que llevo me he encontrado a un equipo diferente. El día del Mallorca B defensivamente no estuvimos acertados, la estructura no la teníamos clara. Y el domingo ante el Europa nos costó mucho atacar, pero defensivamente estuvimos mejor”.

“¿Qué cómo se soluciona la ansiedad y el no meter goles? Pues trabajando. El único objetivo y el único camino es entrenar, seguir trabajando y corregir errores. Mi metodología es diferente a la del anterior entrenador. Quiero un equipo que presione y corra más. Y tendremos tiempo para cambiar las cosas. Todo cuesta, pero hablo con los jugadores y percibo que quieren cambiar”, explicó.

Sobre los pitos que recibió el equipo el domingo, dijo que los “entiende”, pero añadió que “intento ver el lado positivo y vi que nuestros aficionados animaron todo el partido. Los pitos no benefician al jugador porque, además, tengo un equipo joven, pero los aficionados deciden al final del partido lo que hacen y yo no soy quien para decirles nada”. Idiakez aseguró que “lo más bonito del fútbol son los últimos partidos en los que o vas arriba o vas abajo, pero si ganamos un partido le daremos la vuelta a la situación”.