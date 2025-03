Un modelo de superación

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El esquiador Pol Puiggener, del Club Esportiu Alba de Tàrrega de 22 años, fue recibido ayer a mediodía entre aplausos y felicitaciones en las instalaciones de la Associació Alba tras ganar la semana pasada dos oros en los Juegos Mundiales de Invierno Special Olympics, que se disputaron en la estación italiana de Pragelato. Puiggener, el único leridano en el equipo español que participaba en esta competición internacional, consiguió dos medallas de oro en las pruebas de 7,5 y 5 kilómetros de esquí de fondo.

A preguntas de sus compañeros, Puiggener afirmó que estaba “muy contento” y reconoció que “no me lo esperaba” ya que “había muchos deportistas”. Con todo, reconoció que “tuve que practicar un poco antes de ir al campeonato ya que había mucho nivel”. Entre risas, explicó que “en la primera prueba, de 7,5 km, no fui el primero ni el último en salir, tenía 12 o 13 esquiadores por delante, pero al final no sé cómo pero los adelanté, igual porque iba demasiado rápido”, mientras que “la segunda prueba, de 5 km, fue perfecta”, reconoció.

Uno de los momentos que más gustó a Puiggener, que vive en Santa Coloma de Queralt, fue el encendido de la antorcha con el desfile de los equipos de todos los países. Su madre, Carme Marsà, apuntó que “fue especialmente emotivo el desfile de los equipos de Ucrania y de Palestina”.

Sus compañeros de la Associació Alba obsequiaron a su campeón con pancartas en las que se podía leer: ‘Felicitats, Pol’ y ver un podio con él en el número 1. También le entregaron un ramo hecho por ellos mismos con cartulina y dos coronas, una para él y otra para su entrenador y técnico del Club Esportiu Alba, Jordi Garriga.

Por su parte, la directora de la Associació Alba, Maite Trepat, afirmó que “el Pol es un ejemplo de esfuerzo, superación y trabajo” y puso en valor el hecho de que pueda entrenar con un club de fuera de la entidad como es el Club CENA en la estación de Tuixent. Garriga reconoció que poder participar en los Special Olympics fue una “experiencia espectacular e inolvidable, de deportista de elite total y reconocido por todo el mundo y por todos”. Garriga añadió que con estos campeonatos “ves como el deporte es para todo el mundo y todos tenemos oportunidad de participar en unas olimpiadas”.