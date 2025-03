James Batemon: “La afición del Barris Nord transmite mucha energía”

La llegada de James Batemon ha sido un soplo de aire fresco para el Hiopos Lleida. Su incidencia en el juego ha sido total desde el debut y, si bien se perdió en Coruña, ya dejó entrever de lo que era capaz y que acabó confirmando en los dos partidos siguientes, saldados con dos victorias vitales por la permanencia. El escolta de Wisconsin, que se ha acoplado al equipo y a la ciudad en tiempo récord, reconoció que el apoyo de la afición ha sido de las cosas que más le han sorprendido y que su apoyo fue clave en la victoria frente al Casademont Zaragoza. “El apoyo de la afición es muy importante. Transmite una energía electrizante que nos ayuda mucho, especialmente en la primera victoria (Zaragoza), ya que llegábamos un poco desanimados, con la moral baja”, dijo en referencia a la dura derrota sufrida en la pista del Coruña.

Se mostró satisfecho con su aportación, no en vano ha sido el máximo anotador del equipo en los tres partidos que ha jugado hasta la fecha, aunque reconoce que aún puede dar más. “El entrenador quiso que jugara y creo que podía cumplir con el rol adjudicado, así que espero seguir en esta línea, aunque todavía estoy aprendiendo. Se va aprendiendo cada día que se llega a un sitio nuevo, con compañeros nuevos. Los entrenamientos son muy intensos, pero los compañeros me arropan y me empujan a seguir avanzando. Quiero jugar bien y me siento satisfecho si puedo ayudar al equipo a ganar”, declaró.

También reconoció que la victoria lograda en Granada, que deja al equipo con dos victorias de margen sobre el descenso que marca precisamente el conjunto nazarí, ha relanzado la moral del equipo. “Mentalmente esto nos ha dado mucha energía individualmente y también como equipo. Si se entra en una espiral de derrotas, la moral baja, así que ha sido muy positivo ganar y ahora, tras la segunda victoria seguida, los ánimos están mucho más reforzados que un par de semanas atrás y la conexión entre compañeros se ha consolidado”, comentó Batemon, que ya tiene a su familia con él. “Hace pocos días que han venido y juntos exploraremos un poco más la ciudad. El equipo me ha acogido muy bien y me siento muy arropado”, concluyó.