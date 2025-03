Flick critica la gestión de los partidos en España

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El FC Barcelona recibe hoy a Osasuna en el Estadi Olímpic Lluís Companys (21.00), en el partido correspondiente a la jornada 27 de LaLiga, encuentro que se debía haber disputado el 8 de marzo pero que fue suspendido por el fallecimiento del doctor Carles Miñarro, al que el equipo azulgrana le quiere dedicar un triunfo que le permita aumentar su ventaja en el liderato a tres puntos. El entrenador Hansi Flick criticó ayer la gestión que hace LaLiga con la lluvia de partidos que deben afrontar. “Cuando jugamos fuera, siempre es a las nueve y regresamos a casa de madrugada, y eso no es óptimo. No estoy contento con esta situación. Y además, cuando ves como lo hacen otras Ligas, con sus equipos, con sus clubes, cuando juegan en la Champions, es totalmente diferente la situación”, señaló.

Tampoco quiso explicar cómo fue su reacción cuando conoció que el partido frente al Osasuna se iba a disputar este jueves. “No quiero hablar de mi reacción porque no fue buena. Tenemos que aceptarlo, es así, lo han decidido y ya está. Y evidentemente, me parece que es algo que no podemos cambiar”.

Añadió que “quizás es necesario que la UEFA o la FIFA, después de una pausa con las selecciones, digan que es necesario que los jugadores puedan descansar dos o tres días. Es lo único que puedo decir, y lo único que podríamos cambiar, hacer que reflexionen. Pero al final las cosas son así, jugamos, tenemos que jugar, la Liga lo ha aceptado, dice que tenemos que jugar y nosotros, amén, lo hacemos”, insistió.

Explicó que los cambios de planificación al tener un partido justo después del parón de selecciones son una “cuestión de velocidad” y que han tenido que dejar a los jugadores internacionales sin días de descanso. “Después de los partidos con sus selecciones, hemos decidido que los jugadores tengan dos días de descanso y eso podría ser una buena situación para ellos, pero lo hemos tenido que cambiar totalmente y también para los jugadores de España, de Francia y de Holanda. Se han recuperado bien”, aseguró.

Raphinha y Araujo, fuera de la convocatoria

El entrenador azulgrana confirmó que Raphinha y Araujo, recién llegados de sus compromisos con sus respectivas selecciones, quedan descartados de la convocatoria para el partido de hoy. Señaló también que Iñigo Martínez y Eric serán titulares y Cubarsí tendrá descanso aunque estará en el banquillo.

El equipo debe afrontar siete partidos en 19 días

El de hoy ante Osasuna es el primero de los siete partidos que el Barcelona debe afrontar en 19 días. El domingo recibirá al Girona, el miércoles 2 de mayo tendrá Copa ante el Atlético, el día 5 recibe al Betis, el día 9 recibe al Borussia Dortmund en Champions, al que visitará el 15 y antes jugará en Leganés.