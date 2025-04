Publicado por ARNAU VILÀ FONT Creado: Actualizado:

El Lleida CF sigue una semana más sin levantar cabeza y ayer vio cómo el Terrassa hacía más profunda la herida que los azules tienen abierta desde hace tiempo, pasando por encima suyo con un contundente 0-3 para dilapidar todas las opciones de llegar al play off de los de Iñigo Idiakez.

En un Camp d’Esports cada vez más resignado, el equipo encadenó una nueva jornada sin ganar y sigue sin poder sumar los tres puntos en casa este año. La espiral negativa del Lleida se agrava, con un equipo que transmite dudas, sin ideas en ataque y demasiado frágil en defensa, lo que obliga a la plantilla a mirar solamente hacia abajo, ya que la posición de play out, ocupada por el Olot, ya está solo a tres puntos, mientras que el play off de ascenso se encuentra a unos siete puntos de diferencia que parecen imposibles de recuperar.

El partido comenzó con el Lleida intentando llevar la iniciativa, pero sin profundidad ni claridad. Mientras tanto, el Terrassa, bien plantado sobre el césped, esperaba su oportunidad para golpear. Y no tardó en hacerlo: en el ecuador del primer tiempo, con tres pases, el equipo egarense encontró a Aythami solo dentro del área y el ‘nueve’ cruzó el balón lejos del alcance de Iñaki (0-1).

El tanto dejó muy tocado al conjunto local, que entró en una fase de imprecisiones y nerviosismo. A pesar del mazazo, el Lleida pudo empatar a la media hora de partido cuando Fran Pérez, tras un recorte dentro del área, sirvió para Unax en la frontal de la pequeña pero cruzó demasiado un balón que pasó a centímetros del poste.

Tras el paso por vestuarios, Idiakez cambió a Dylan por Adri Gené, síntoma de que los hasta seis cambios que introdujo en el once inicial no funcionaban, y el Lleida mostró un atisbo de reacción. En el 48, Unax tuvo una gran oportunidad al encontrarse solo ante el portero tras un buen pase de Quadri, pero no acertó ante Marcos, que blocó sin problemas. El equipo local pareció despertar y, en el 65, Unai gozó de otra ocasión clara tras recibir dentro del área escorado, pero su tiro terminó en las piernas del portero. Sin embargo, justo en la siguiente jugada, el propio Unai fue expulsado por doble amarilla tras una entrada a destiempo, haciendo aún más difícil la tarea de, al menos, empatar.

Con un hombre más, el Terrassa sentenció en los minutos finales. En el 82, llegó el 0-2 con una jugada definitoria del momento del equipo: Jofre cayó dentro del área y mientras los defensas gesticulaban para decirle al colegiado que no era penalti, Gil Muntadas recogió el balón y chutó junto al palo para sentenciar el partido con un gol que hacía desfilar a los espectadores del Camp d’Esports. Apenas seis minutos después, el conjunto visitante cerró la victoria con un contragolpe que supuso el definitivo 0-3. Otra vez el extremo Jofre encontró espacio por la banda y centró al holandés Boere, que, a bocajarro, puso el pecho para marcar a dos metros de la línea de gol.

La derrota deja al Lleida sumido en una crisis evidente. Más allá de los resultados, las sensaciones son preocupantes. Iñigo Idiakez sigue sin conocer la victoria como nuevo técnico y la afición, por su parte, empieza a perder la paciencia. Muestra de ello fue que al terminar el partido, la grada del Gol Nord estuvo conversando con Campins, Iñaki y Neyder para buscar explicaciones a la terrorífica situación actual.