El CB Mollerussa, a un triunfo de ascender a la Tercera FEB

El Club Bàsquet Mollerussa está a una victoria de convertirse en nuevo equipo de Tercera FEB, la antigua Liga EBA, la tercera categoría a nivel estatal. Le basta con ganar uno de los tres partidos que quedan para acabar al fase regular, y el primer match ball lo tiene este sábado (18.15) en su pista ante el CB Ipsi barcelonés.

Sería el tercer ascenso seguido en dos años, ya que uno de ellos lo logró en los despachos. Después de recuperar la pasada campaña la Copa Catalunya que había perdido el año anterior, el club compró en verano una plaza en Super Copa, categoría en la que se ha paseado en este último tramo de Liga. El equipo que dirige Marc Díaz lleva encadenadas once victorias y se mantiene invicto en este 2025. “El cambio que ha hecho el equipo ha sido absoluto y ahora tenemos la sensación de que no nos gana nadie, pero no nos podemos confiar”, avisa el técnico mollerusense, que reconoce que “no lo esperábamos, sobre todo porque en Navidades estábamos con siete victorias y cinco derrotas. Ver ahora que estamos a un triunfo de ascender te sorprende, porque hace tres meses ni nos lo imaginábamos”.

El Mollerussa lleva 18 triunfos en 23 jornadas y aventaja en dos al Cornellà, por lo que una victoria el sábado le aseguraría matemáticamente la primera posición que da el ascenso directo a la Tercera FEB, la antigua EBA, una categoría en la que no milita desde hace 20 temporadas. Sería la tercera participación del equipo del Pla d’Urgell en la tercera categoría estatal. Las dos anteriores fueron como filial del entonces Lleida Bàsquet, que estaba en ACB, en las temporadas 2001-02 y 2004-05, y en ambas acabó descendiendo en la misma campaña.

Díaz, que ya ascendió a EBA con el Alpicat, aunque no llegó a debutar porque decidió fichar aquel año por el Mollerussa, reconoce que el club tiene retos ambiciosos. “El objetivo era subir a Tercera FEB, pero el club no se marca esta categoría como techo. No diré que el año que viene el objetivo será subir sí o sí, pero si hay la opción de ir a Segunda irá a por ella, pero no es un objetivo inmediato. Si yo soy el entrenador no saldremos a salvar solo la categoría”, sentenció.