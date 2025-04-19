El Mollerussa cae en Manresa de manera injusta pero se mantiene a seis puntos del descenso

Publicado por Área 11 Creado: Actualizado:

❘ manresa ❘ El CFJ Mollerussa rozó el premio en el ZEM del Congost, pero terminó regresando de vacío tras un partido marcado por la efectividad local y algunas decisiones polémicas que frustraron al conjunto del Pla d’Urgell. El Manresa se llevó los tres puntos con un 2-1 que deja al Mollerussa a seis puntos del descenso, aunque con buenas sensaciones de juego.

El partido no pudo empezar mejor para los leridanos. Apenas habían transcurrido dos minutos cuando Coll culminó una buena acción ofensiva para adelantar a los suyos. El tanto reafirmó el planteamiento valiente del equipo dirigido por Kiku Parcerisas, que salió sin complejos a un feudo complicado.

El Mollerussa supo gestionar bien la ventaja, con un centro del campo sólido en el que Mehdi y Carlos controlaban el ritmo. Sin embargo, el Manresa logró el empate en el 27’, tras una jugada colectiva que culminó Xavi Samper en el interior del área. Poco después, en el 36’, llegaría la acción más controvertida del encuentro: un penalti señalado a favor del Manresa tras una acción muy discutida en el área leridana. Nil Garrido no falló desde los once metros y puso por delante a los locales, completando la remontada en apenas diez minutos.

En la segunda parte, el Mollerussa no bajó los brazos. Salió decidido a buscar el empate, generando varias ocasiones claras. Destacó especialmente una de Miquel Graells cuyo disparo rozó el palo. La presión de los del Pla fue constante, y hasta pidieron penalti por manos en el tramo final que el árbitro Díaz Díaz no consideró punible, una decisión que marcó el devenir del partido. El carrusel de cambios en los últimos minutos no modificó el resultado, aunque el empuje del Mollerussa fue constante hasta el pitido final.

Joel y Puiggrós aportaron energía desde el banquillo, mientras que la zaga local se vio obligada a contener las embestidas leridanas. Un trabajo que impidió a los de Kiku Parcerisas alcanzar la igualada, viendo cómo se les escaparon tres puntos vitales por el acierto del Manresa y algunas decisiones arbitrales que no gustaron demasiado.

Pese la derrota, el Mollerussa se mantiene a cuatro puntos de la zona de descenso que marcan Vilassar y Sabadell, que también perdieron ayer, y a un solo punto de la decimoquinta posición que estaría afectada por los descensos compensados de los equipos catalanes de la Segunda RFEF. El próximo fin de semana los del Pla tendrán una buena oportunidad para sumar ante El Prat, que ayer consumó el descenso de categoría.

Parcerisas: “Es injusto irnos sin al menos un punto”

El técnico del Mollerussa, Kiku Parcerisas, aseguró al final del partido que “el marcador es bastante injusto para lo que se ha visto en el partido. Es injusto irnos de aquí sin al menos un punto”, y criticó la actuación arbitral: “no nos han pitado dos penaltis claros, especialmente el segundo, en el minuto 85, por unas manos clarísimas. No nos toca otra que continuar trabajando”, señaló.

El Atlètic Lleida busca la reacción ante el Europa B

Tras sumar un punto de los últimos seis en dos partidos en casa, el Atlètic Lleida aspira a sumar hoy (12.00/Lleida En Joc) una nueva victoria en el campo del Europa B para dejar encarrilada su clasificación para el play off de ascenso. El At. Lleida, que es tercero con 49 puntos, dos más que el Tona, el primer equipo fuera de la promoción y que ayer ganó, quiere alargar su buena racha fuera de casa, donde suma tres victorias seguidas. Su rival, el Europa B, es noveno, a cinco puntos del play off.