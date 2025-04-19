El Gimnàstic Lleida brilla en Vía Olímpica en Olot

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Club Gimnàstic Lleida participó con 15 gimnastas el pasado fin de semana en una competición de Vía Olímpica celebrada en Olot. El resultado más sobresaliente llegó de la mano de Ares López, quien en Vía Olímpica 10 se proclamó campeona absoluta tras dominar en varios aparatos: primera en paralelas, segunda en potro y tercera en suelo. Su actuación completa le permitió alzarse con el título en la categoría de mayor nivel de la competición. En VO 1, compitieron Arlet Aguilar y Abril Soler, con esta última realizando una notable actuación que le valió la quinta posición en la general y la primera en paralelas. Por su parte, el equipo de VO 2, integrado por Ares Rius, Paula Salmerón, Jana Sans, Marta Muñoz y Noa Ojeda, fue bronce.

En VO 3 participaron Joana Ardiaca y Ares Minguet, mientras que en Vía Olímpica 4, Aran Aznar alcanzó la décima posición. Las representantes de VO 5, completaron una buena competición, con Salma Guerrero logrando la tercera posición en paralelas y la cuarta en suelo, mientras que Arlet Soler finalizó quinta en barra.

Claudia Ferrando, en VO 8, consiguió el octavo puesto en barra. En VO 9, Bruna Grustan se clasificó segunda en barra y séptima en suelo, finalizando décima en la clasificación general.