El play off, en juego contra el líder Alavés

El AEM afronta hoy (12.00/Lleida TV) el último partido de Liga en el Recasens, con la necesidad de sumar un punto ante el líder, el Alavés, para certificar su presencia en el play off de ascenso. Antes de la penúltima jornada, el conjunto leridano saca seis puntos al primer equipo fuera de la promoción, Osasuna, por lo que también aseguraría matemáticamente la promoción si el conjunto navarro no gana al Real Madrid B o bien si el Cacereño pierde en el campo del Villarreal, en la jornada unificada de hoy a las 12.00.

Quien visita el Recasens es un Alavés que también se está jugando el título y, por lo tanto, la plaza de ascenso directo. El conjunto albiazul saca un punto al Alhama, rival del AEM en la última jornada, por lo que una victoria combinada con una derrota del equipo murciano en Getafe también podría darle el título liguero en el Recasens.

Pese a la importancia del choque, el técnico de las leridanas, Rubén López, explicó que “el secreto de este equipo es que afronta cada partido como una final. Vamos al partido como a cualquier otro, motivadas para intentar sacar tres puntos en casa y sin pensar en lo que necesitamos”. De hecho, el entrenador destacó que “el equipo se ha recuperado bien” de la derrota del pasado fin de semana en Albacete (1-0), destacando que “esto ya no para y hemos trabajado para sacar el partido adelante” ante un Alavés que calificó como “el mejor equipo de la Liga junto al Alhama”.

“Es un equipo muy firme en defensa, que juega más directo que el año pasado y que arriba tiene jugadoras decisivas. Es un equipo muy rocoso y si tiene ocasiones, te marca”, explicó Rubén López, que recalcó que “no tenemos que pensar en que ellas se juegan el ascenso, solo cómo les podemos dañar y como nos pueden hacer daño ellas”. Más allá de las bajas de larga duración de Laura Fernández y Fati Gharbi, la otra ausencia es la de Abril Rodrigo, ya que Evelyn regresa a la convocatoria tras su lesión muscular.