Jaume Ponsarnau: “Estoy orgulloso de haber seguido mi camino”

Jaume Ponsarnau ha entrado en la historia del Bilbao Basket por la puerta grande al ser el entrenador que ha hecho posible que una entidad que este año celebra su 25 aniversario haya conquistado por primera vez un título europeo, la Europe Cup, convirtiéndose en el primer club vizcaíno en ser campeón de Europa. “Es un título histórico para Vizcaya, ya que somos el primer equipo profesional vizcaíno en ganar un título europeo. Ni siquiera el Athletic Club lo ha conseguido”, destacó el técnico leridano, que ya había ganado este mismo trofeo continental cuando dirigió al Valencia Basket en la campaña 2018-2019. “La gané con el Valencia, pero por mucho que haya pasado dos veces en tu vida, nunca sabes exactamente lo que significa hasta que no lo vives de nuevo. En aquel momento fue muy importante para el club porque había una gran ambición de volver a la Euroliga, pero para el Bilbao es la primera vez”, aseveró.

Ponsarnau, que acumula ya 474 partidos en ACB, destacó la fortaleza del equipo como clave del éxito. “Que quien nos vea piense: ‘esto es un equipo’, un equipo resiliente, comprometido. Probablemente es el grupo que mejor entrena de todos los que he dirigido”, señaló. Reconoció que “estoy muy cansado, me he vaciado”, pero avisa que el trabajo no ha acabado aún. “Vamos a celebrar el título como se debe, porque si no se celebra pierde parte del sentido. Lo que hemos conseguido merece una celebración, pero el jueves ya pensaremos en el próximo partido de ACB, porque queremos cerrar bien la Liga”, apuntó.

Una de las virtudes de Ponsarnau es su humildad, y ni los títulos, que los ha conseguido tanto a nivel de clubes como con la selección española, le han cambiado. “Es una cuestión de valores, los que aprendí en casa y en los lugares donde me formé. Recuerdo cuando llegué a Manresa y el primer entrenador era Ricard Casas, una figura muy carismática. Muchos intentaban imitarle, pero yo sabía que no podía ni debía hacerlo. Aprendí mucho de él, pero siempre supe que tenía que ser fiel a mi estilo, a quien soy. Empecé entrenando a niños pequeños, y eso me ha marcado. No sé si me ha impedido dar algún paso más grande, pero estoy muy orgulloso de haber seguido mi propio camino”, indicó.

Sobre su nombramiento para dirigir a la selección B de España señaló: “la idea es ayudar a preparar a jugadores que están cerca de dar el salto a la absoluta. La Federación quiere darle más importancia, y estoy muy contento de que confíen en mí”.