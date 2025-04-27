Marc mantiene el pleno

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) sumó su quinta victoria consecutiva en una carrera Sprint, la del Gran Premio de España de MotoGP en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera. Aunque el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) fue el autor de la pole position y supo aguantar el primer envite del leridano en la vuelta inicial, en el segundo giro el francés cometió un error que le hizo rodar por los suelos en la curva seis que dejó el camino libre para la quinta victoria consecutiva del ocho veces campeón del mundo, que refrenda también su liderato en el Mundial, ahora con una ventaja de veinte puntos respecto de su hermano Àlex, que fue segundo, y de 31 puntos frente al italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), que por cuarta vez este año completó el podio.

A pesar de los intentos de Marc Márquez por liderar la carrera desde el mismo momento en que se apagó el semáforo rojo, Quartararo supo defender la pole para liderar la primera vuelta por delante del de Cervera y ambos lograron unos metros de ventaja sobre el resto de pilotos, encabezados por Àlex Márquez y Bagnaia. En la segunda vuelta el francés intentó aguantar el interior que le estaba realizando Marc y acabó rodando por los suelos al forzar mucho la trayectoria, lo que dejó al mayor de los hermanos Márquez como líder, ahora con Àlex pegado a su rebufo. Ambos rodaron a ritmo de vuelta rápida en ese segundo giro, pero el ritmo que impuso el octacampeón mundial resultó insostenible para sus rivales y poco a poco las diferencias se fueron incrementando por encima del segundo, en tanto que por detrás de ellos se iban por los suelos el australiano Jack Miller y el francés Johann Zarco.

La situación de carrera ya pareció estar consolidada, salvo error de pilotaje o avería mecánica, con un Marc Márquez que mostró una solvencia incuestionable para mantener a raya tanto a su hermano como a Bagnaia, que se repartieron, como casi siempre hasta ahora, las dos posiciones restantes del podio. “Lo positivo es que hemos estado muy rápidos en el ritmo. He disfrutado mucho, porque he vuelto a ser líder en una carrera Sprint. Mañana –hoy– podemos hacer una buena carrera y el objetivo es acabar en el podio”, dijo el leridano, que tanto él como su hermano fueron sancionados con 2.000 euros de multa por saltarse el semáforo en la Q2, aunque sin penalización de posiciones.

Por su parte, Manuel González (Kalex) y José Antonio Rueda (KTM) lograron la pole en Moto2 y Moto3, respectivamente.