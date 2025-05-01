El Barça se recupera y fuerza el tercer partido

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Barça venció ayer al Mónaco (100-89) en el tercer partido de los cuartos de final de la Euroliga y se ganó una vida extra, la disputa del cuarto partido de la serie mañana también en el Palau Blaugrana, gracias a su mejoría en todas las facetas del juego, especialmente en defensa. La irrupción inesperada del pívot Willy Hernangómez, que firmó 19 puntos y 10 rebotes tras desempeñar un papel secundario durante todo el curso, destacó en la coral puesta en escena del cuadro azulgrana (21 asistencias), en el que los escoltas Darío Brizuela (14) y Kevin Punter (14), el ala-pívot Jabari Parker (16) y el alero Justin Anderson (10) también acabaron con dobles dígitos.

La victoria, obligada tras el 2-0 en Mónaco, se construyó desde la defensa, una faceta en la que el control del rebote (32 a 27) y la energía del alero Joel Parra fueron cruciales para neutralizar la actuación estelar de los exteriores Mike James (20 puntos y 12 asistencias) y Elie Okobo (19 puntos).