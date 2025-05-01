Finalizan las obras del césped artificial del campo de La Seu

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El campo de fútbol municipal Emili Vicente de La Seu d’Urgell ha finalizado esta semana las tareas de mantenimiento de su césped artificial, una intervención necesaria para garantizar las condiciones óptimas de juego. Los trabajos, ejecutados por la empresa Césped Solución, han supuesto una inversión de 4.563,63 euros. Un aspecto destacado de la intervención ha sido la incorporación de cinco toneladas de caucho sobre el césped artificial.