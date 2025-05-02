Archivada la denuncia del Lleida CF contra el alcalde Fèlix Larrosa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El juzgado de instrucción número 2 de Lleida ha archivado provisionalmente la denuncia interpuesta por el Lleida CF contra el paer en cap, Fèlix Larrosa, su jefe de gabinete, Xavier Batalla y la teniente de alcalde Begoña Iglesias por presuntos delitos de falsedad documental y tráfico de influencias relacionados con la gestión del Camp d’Esports porque no ve “debidamente justificada la perpetración de delito”. Ante esta resolución el club ha presentado un recurso. Según consta en el mismo, el Lleida CF vuelve a insistir en que el jefe de gabinete del alcalde, Xavier Batalla, habría compatibilizado durante varios meses su cargo público con la administración y participación en la sociedad Futbol Base Lleida 2019, SL, encargada de gestionar el Atlètic Lleida, entidad que ha mostrado interés en utilizar el Camp d’Esports. También sostiene que hay irregularidades en la documentación mercantil que certificaba la salida de Batalla de dicha sociedad.

El recurso detalla una serie de acontecimientos que, según el Lleida CF, constituyen hechos objetivos y no simples hipótesis como argumenta la resolución judicial impugnada. Entre ellos, destaca que Batalla fue nombrado jefe de gabinete el 20 de noviembre de 2023, continuando como administrador de la sociedad hasta el 30 de noviembre y como socio hasta el 7 de marzo de 2024.

Uno de los puntos más controvertidos es la supuesta celebración de una Junta General Universal de la sociedad el 1 de noviembre de 2023, que según la parte denunciante no pudo realizarse con carácter universal debido a la ausencia de uno de los socios, quien se encontraba de viaje en Marruecos en esa fecha.

Todos estos argumentos expuestos en el recurso ya los dio el club en la denuncia inicial, pero el juez responde en su resolución que “no concurren indicios de los delitos denunciados basados en meras hipótesis”.

El conflicto entre club y Paeria se agudizó el 3 de febrero de 2025, cuando un Juzgado Contencioso Administrativo dictó sentencia para resolver el convenio de uso del Camp d’Esports formalizado entre el Lleida CF y el ayuntamiento en 2017.

Rubio: “Soy de aquí y me duele más la situación del club”

El capitán del Lleida, Òscar Rubio, compartió su preocupación por la situación extradeportiva que vive el club. “Además de jugar en este equipo, soy de Lleida. He crecido aquí y me he formado como futbolista, por lo que esta situación me duele quizás más que a cualquier otro jugador de la plantilla”.

Acerca de sus sensaciones de cara al último encuentro de la temporada ante el Andratx, dijo que “siempre me he caracterizado por ser un jugador competitivo y a mí no me gusta perder ni a las canicas”.