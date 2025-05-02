El Barça vuelve a ganar y da otro paso hacia el título

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

❘ barcelona ❘ El Barcelona ganó por 0-2 al Llevant Badalona, una victoria que le acerca al título de Liga, ya que le reafirma en el liderato de la Liga F, con 4 puntos de margen sobre el Real Madrid, a falta de solo tres partidos. El duelo se decidió con un gol de Marta Torrejón en el minuto 60 y otro de Alexia Putellas, de penalti, en el 88.

Con este gol, Alexia Putellas se convierte en la máxima goleadora histórica del Barça en la Liga F, con 149 goles, superando los 148 de Jeni Hermoso. Con el de ayer, Alexia suma 462 partidos con el Barça, en todas las competiciones, en sus 13 temporadas. En el partido fue titular la leridana Alba Caño, que jugó 57 minutos.