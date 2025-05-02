Mundial de Clubes 2025: Europa manda en los pronósticos

Publicado por patrocinado Creado: Actualizado:

El verano de 2025 tiene un aliciente especial para los aficionados al fútbol. Por primera vez en la historia de este deporte se celebra un Mundial de Clubes con 32 representantes de todos los continentes. El ganador será proclamado como el primer campeón de este novedoso formato. El interés en esta competición es máximo y llega a toda la estructura futbolística mundial, en la que no faltan las plataformas de pronósticos deportivos, que a su vez se convierten en el mejor termómetro para medir las posibilidades de cada uno de los equipos, especialmente de los europeos que se postulan como los grandes favoritos. De esta manera, toda casa de apuestas deportivas del mundo ha puesto en liza las expectativas ofrecidas por sus expertos, que se convierten en cuotas ya disponibles para los usuarios. Si bien los valores pueden ir cambiando a medida que acaban en Europa las ligas domésticas y los torneos continentales o se conocen informaciones sobre fichajes o lesiones; este tipo de análisis resulta muy significativo.

¿Quién es el principal favorito a poco más de un mes para el inicio de la competición? Europa manda de forma muy clara en las previsiones, hasta el punto de que entre el primer y el noveno clasificado en el ranking de aspirantes solo se ven equipos del viejo continente. Hay tres que lideran los pronósticos y todos ellos tienen un denominador común: no se han clasificado para las semifinales de la Champions League. El desgaste físico es clave en las posibilidades de los participantes; y los equipos que llegan lejos en esta competición encuentran muchas más dificultades para reponerse. Un dato, la final de la Champions se celebra el 31 de mayo, quince días antes del inicio del Mundial.

Favoritos en el Mundial, sin opciones en la Champions

En este contexto, no resulta extraño ver cómo Manchester City, Real Madrid y Bayern de Múnich son, por este orden, los principales favoritos al título del Mundial de Clubes 2025. La diferencia de cuotas es reducida, pues estas se sitúan entre 4.50 y 6.00 puntos en la mayoría de casas. El City, eliminado pronto tanto en Europa como en la pelea por la Premier, tendría a su favor la condición física. En plataformas como apuestaes.tv se podrá seguir las actualizaciones de los sitios que ofrecen este tipo de pronósticos.

En el siguiente escalón de favoritos estarían Chelsea, Inter de Milán y PSG. Italianos y franceses, por ejemplo, se clasificaron para las semifinales de la Champions. Es llamativa la situación del conjunto parisino, que no está entre los principales candidatos pese a haber desarrollado uno de los mejores juegos de la temporada. El valor de estos triunfos oscila entre 11 y 14 puntos. Atlético, Juventus y Borussia Dortmund completan la candidatura europea al título, junto a Benfica y RB Salzburgo que aparecen más abajo. El 13 de julio se disputa la final en el estadio MetLife de Nueva Jersey, que un año más tarde acogerá la final de la Copa del Mundo.

Llama la atención la ausencia de Arsenal y FC Barcelona, semifinalistas de la Liga de Campeones. El motivo es que el baremo para decidir qué clubes participan en el torneo no tiene en cuenta los resultados en la temporada 24-25.