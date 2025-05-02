El Torneo Miquel Vidal Benjamí S9 celebra una exitosa 18 edición en Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El fútbol base vivió este jueves una gran fiesta con la celebración de la XVIII edición del Torneo Miquel Vidal Benjamí S9, organizado en el Municipal de la Bordeta, en Lleida. Un total de 16 equipos, algunos de ellos de otras provincias, llenaron de fútbol, emoción y valores deportivos los tres campos habilidades —dos en el interior y uno en el exterior— donde también se celebró un animado concurso de habilidades por equipos.

En una jornada llena de buen ambiente y gran nivel competitivo, el CF Calafell se proclamó campeón de la Fase Oro, mientras que el Atlètic Segre se llevó el título de la Fase Plata. Familias, entrenadores y aficionados llenaron las gradas y convirtieron el torneo en una auténtica celebración del fútbol formativo.

El acontecimiento fue también un emotivo homenaje a Miquel Vidal, presidente honorífico del club y figura muy querida en el barrio, a quien el torneo rinde tributo año tras año.