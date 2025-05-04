El Atlètic Lleida certifica el play-off y encauza la segunda posición en Manresa (0-2)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El partido ha empezado con los dos equipos tanteando al rival. A partir del minuto 10, el Atlètic Lleida ha pisado el acelerador y ha buscado abrir el marcador. Primero ha sido Nil Sauret con un chute en el travesaño y después Eric Jerez con un gol anulado por falta al portero a la salida de un córner.

Cuándo parecía que el gol leridano llegaría en cuestión de minutos, el Manresa ha reaccionado y Pau Torres ha salvado hasta cinco ocasiones claras de gol para mantener su equipo dentro del partido. Después de los veinte minutos de dominio local, el tramo final de la primera parte ha vuelto a ser de tanteo entre los dos equipos que defendían el empate hasta el silbato final.

En la reanudación, el Atlético Lleida ha salido muy bien desde el inicio y Nil Sauret ha vuelto a encontrarse con el travesaño a la salida de un córner. Gabri ha buscado pólvora en el banquillo y han entrado Moró y Soule. Los cambios han dado sus frutos, aunque, en el minuto 61, la jugada del gol ha sido entre Wilber y Boris Garrós para abrir la lata con un remate a bocajarro.

El gol ha dado confianza a los leridanos que han seguido atacando para cerrar el partido. Finalmente, este segundo gol ha llegado en el minuto 80 en una jugada de infortunio por el Manresa con un gol en propia puerta de Manel Martínez. Ya con los dos equipos guardando la pelota se ha llegado con el 0-2 definitivo. El Atlètic asegura matemáticamente el play-off y encauza la segunda posición.