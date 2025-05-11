¡El Hiopos Lleida será un año más equipo de ACB!

Publicado por Jordi Argilés Imágenes: Javi Enjuanes Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida ha conseguido la salvación después de un partido donde el Barça ha estado muy acertado desde el primer cuarto sentenciando el partido antes del descanso. La afición leridana ha llenado las graderías del Palau para hacerse escuchar durante todo el partido

El Hiopos Lleida ha estado dentro del partido hasta el 8-9, a partir de aquel momento el Barça ha anotado uno parcial hasta el 22-11. El acierto de los jugadores azulgranas continuaba y los de Encuentra no podían frenarlos en defensa. Se ha acabado el cuarto con un 31-18.

El Hiopos Lleida buscaba mantenerse en torno a los diez puntos de distancia, pero el Barça estaba decidido a romper el partido con uno Abrines, Anderson e, incluso, Raúl Villar anotando triples sin error. A pesar de mejorar defiende, los leridanos han perdido el cuarto de cinco puntos y se ha llegado con un contundente 53-35 en el marcador.

En la reanudación, uno nuevo parcial del Barça liderato por Abrines ha acabado de sentenciar el partido que se ha marchado por encima de los treinta puntos de diferencia. El partido ha entrado en un intercambio de canastas y el resultado no ha cambiado hasta el 82-52.

El último cuarto ha sido un trámite donde los leridanos han intentado reducir la diferencia con triples de Muric y Hasbrouck. Un arbitraje bastante flojo ha provocado la técnica a Gerard Encuentra por protestar. El partido ha acabado con el 98-72 y un Palau Blaugrana celebrando la salvación del Hiopos Lleida al acabar el partido.