El Barça sella su sexta Liga consecutiva con otra goleada

La plantilla del Barça, con la leridana Alba Caño entre Aitana y Brugts, celebró el título en el césped. - FC BARCELONA

❘ sevilla ❘ El FC Barcelona se proclamó ayer campeón de la Liga F 2024-25 después de vencer al Real Betis (0-9), equipo que ha confirmado su descenso, en la vigésima novena y penúltima jornada. Con este nuevo triunfo el Barça firma su sexto campeonato consecutivo, mientras que el Atlético de Madrid selló su billete para la Liga de Campeones al vencer al Eibar (0-2) y el Valencia perdió la categoría con su empate ante el Badalona (1-1).

Con la confirmación del título liguero, el décimo de la historia de la sección femenina del club, las azulgranas dan un paso para intentar sellar otra temporada histórica, en la que tras ganar la Supercopa de España y la Liga, todavía deberán disputar las finales de la Liga de Campeones –el próximo día 24 ante el Arsenal en Lisboa– y de la Copa de la Reina –el 8 de junio ante el Atlético de Madrid en El Alcoraz–.

Bastaron apenas seis minutos en la Ciudad Deportiva Luis del Sol para que el conjunto de Pere Romeu encarrilase su triunfo; en el 3, Claudia Pina puso un centro al corazón del área para que Ewa Pajor rematase de cabeza, y tres minutos después era Pina la que anotaba el 0-2. La expulsión de la guardameta verdiblanca Paula Vizoso por derribar a Pajor terminó por condenar a las locales, que con una menos recibía el tanto de Esmee Brugts justo antes del descanso. En la segunda parte llegaron seis goles más.

Con 27 victorias y 2 derrotas, a falta de un partido, el Barça se confirma como el equipo más goleador de la Liga, con 125 tantos y solo 16 en contra. Pajor es la pichichi, con 23-