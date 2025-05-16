El Lleida HC arranca la Final Four midiéndose al anfitrión Zaragoza

El Lleida HC inicia hoy en Zaragoza el fin de semana en el que se jugará el ascenso a División de Honor Oro, con la disputa de una liguilla de tres partidos en la que aspira a acabar entre los dos primeros para subir de categoría. El conjunto leridano arranca la final a cuatro midiéndose al anfitrión, el Schär Colores Zaragoza (18.00), un partido que el técnico de las leridanas, Iban Raigal, definió como “seguramente el más duro de los tres”, ante un Zaragoza que “tiene la ventaja de ser el anfitrión, pero esto también pone más presión y puede suponer incluso un hándicap”.

El entrenador fue claro, asumiendo que “no partimos como favoritas, pero el objetivo ahora ya es ascender”. “Confiamos mucho en nosotras mismas, lo hemos hecho durante toda la temporada y, hablando claro, si los equipos quieren ganarnos tendrán que sudar sangre”, añadió.

Raigal también consideró clave “preparar cada partido para ganarlo, sin pensar en el siguiente, porque si en el primero no competimos, los otros no servirán para nada”. Tras su estreno de hoy, el equipo leridano se medirá mañana al OAR Gràcia (20.00), con quien ya se midió en Liga regular consiguiendo imponerse en los dos partidos, y con muy poco tiempo de descanso cerrará la Final Four ante el Ermuko Errotabarri, el domingo a las 10.00.

Raigal dijo que los horarios “no serán un factor decisivo” y se mostró confiado porque “el equipo llega bien, con todas las jugadoras disponibles y después de dos semanas que han servido para descansar también a nivel mental”. De hecho, el técnico destacó que “a nivel colectivo somos superiores al resto y esto es lo que tenemos que hacer valer”.