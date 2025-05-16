La Diputación recibe a las campeonas del mundo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación, Joan Talarn, acompañado del diputado de Salud y Deportes, Òscar Martínez, recibió ayer a las componentes del primer equipo del Club Patí Vila-sana, que la semana pasada se proclamaron campeonas del mundo de clubes, en una competición disputada en la localidad argentina de San Juan y ganando en la final al Fraga por 3-5. La representación del club estuvo encabezada por su presidente, Ramon Porta, además de las jugadoras, con su capitana, Maria Porta, al frente, así como el entrenador, Lluís Rodero, y el resto del cuerpo técnico. También asistió el alcalde de la localidad del Pla d’Urgell, Jaume Caballé, así como la vicepresidenta, Sandra Castro, y los diputados Sandra Marco, Rosalia Carnicé, Jordi Verdú, Òscar Martínez, Fermí Massot, Antoni Carré y Joan Simeón.