Fiesta incompleta para el Hiopos Lleida

El Hiopos Lleida no pudo festejar con todos los honores el título de la permanencia que logró matemáticamente hace una semana en el Palau Blaugrana. Hubo fiesta grande en la grada, pero en la pista faltó acierto en los últimos minutos para lograr la guinda y tumbar a un Tenerife que tiró de oficio y talento para casi certificar el segundo puesto (72-84), y eso que no tuvo a su entrenador titular. Txus Vidorreta, el gran esperado por la afición leridana, a la que se encaró tras ganar en la ida, fue ayer el gran ausente en el Barris Nord. El Tenerife, media hora antes del inicio del partido, publicó en la red X un mensaje excusando su presencia por una “indisposición” muy oportuna. “¡Dónde está Vidorreta!” y “¡Vidorreta se ha cagado!” fueron los cánticos que la afición no paró de repetir durante todo el partido.

El conjunto tinerfeño entró mejor al partido y gracias a su acierto en el triple logró rápidamente una renta de seis puntos (2-8) ante un Hiopos que no tardó en reaccionar. Una canasta de Oriola y un triple de Paulí apretaron el marcador (7-8), pero el Tenerife logró un parcial de 2-10 que obligó a Encuentra a pedir su primer tiempo muerto, ya que la desventaja ya estaba por encima de la decena de puntos (9-20). Dos tiros libres postreros de Hasbrouck y un triple nada más iniciarse el segundo cuarto del de Washington volvieron a meter al Hiopos en el partido (14-20). Los isleños replicaron con Abromaitis y Shermadini para recuperar los diez de ventaja (14-24), pero dos triples seguidos de Madsen y Batemon la redujeron a cuatro (20-24) y obligaron a Gatti, ayer el sustituto de Vidorreta, a parar el partido.

Paulí aún apretó más el tanteador (22-24), pero ahí apareció Marcelinho Huertas para dar aire a su equipo. Dos acciones del brasileño –una asistencia a Shermadini y una canasta en suspensión– volvieron a elevar la renta (22-28).

La réplica la puso Batemon, que empezaba a coger la medida del aro. El estadounidense anotó primero dos tiros libres y tras un soberano tapón de Wiggins, anotó en el ataque posterior un triple que situaba a su equipo a solo un punto (27-28). El Hiopos seguía en la batalla, pero no daba con la tecla para darle la vuelta al marcador. Wiggins, desde la personal, estuvo cerca de situar las tablas, pero erró el segundo lanzamiento y permitió a Shermadini, asistido por su socio Marcelinho, situar el 33-36 con el que se llegó al descanso.

De regreso de los vestuarios, el Hiopos pudo empatar por fin el partido gracias a un triple de Villar en la primera acción de la segunda parte (36-36). Las tablas se mantuvieron hasta que Batemon puso por primera vez por delante a los suyos con un 2+1, forzando la tercera falta seguida de Ibou Badji, que tuvo un regreso al Barris Nord de lo más fugaz (20 segundos). El cuadro de Gerard Encuentra vivió sus mejores momentos. Una recuperación de Bozic la culminó el propio alero croata elevando la renta a tres puntos (43-40), que llegó a ser de seis (52-46) a un minuto para concluir el tercer periodo, después de dos tiros libres de Hasbrouck y un triple de Walden casi acabando la posesión.

Pero la calidad del Tenerife volvió a aparecer y dos tiros libres de Shermadini, imparable en la zona, y un triple de Fitipaldo volvieron a poner el marcador apretado (52-51, m.30).El Hiopos no desfalleció y Bropleh anotó un triple nada más iniciarse el último asalto que situó de nuevo a los suyos cinco puntos arriba (55-51). Pero cualquier acción leridana recibía la réplica inmediata de los canarios, que firmaron un parcial de 0-7, con una antideportiva rigurosa sobre Madsen que les permitió tomar de nuevo el mando (55-58) y obligó a Encuentra a parar el partido. Devolvió a pista a Batemon y Paulí buscando una mayor fluidez en el juego, pero el Tenerife puso la directa liderado por un Huestas incombustible. A sus 41 años, el brasileño manejó los minutos finales a su antojo, respaldado por su socio ideal, Shermadini, y un Fitipaldo muy certero desde la larga distancia.

Mucho daño hizo una canasta sobre el final de la posesión de Abromaitis y el triple de Fitipaldo, que sellaban otro parcial de 4-12 para elevar de nuevo la desventaja por encima de la decena de puntos (59-70). Dos tiros libres de Batemon por una antideportiva de Fitipaldo y un triple sobre la bocina de Paulí parecieron reactivar al Hiopos (64-70), pero Marcelinho Huertas volvió a aparecer para abortar cualquier atisbo de reacción.

Gerard Encuentra volvió a parar el partido a falta de casi tres minutos, pero la ansiada remontada se quedó en intento. Un 2+1 de Shermadini y el quinto triple de Fitipaldo finiquitaron el partido (66-80), dejando el último minuto y medio sin historia. El Hiopos no pudo festejar la permanencia con una victoria ante su afición, que volvió a estar de diez, gritando “Som d’ACB!!!” a la conclusión del partido.