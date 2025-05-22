El joven leridano Adrià Monné es el nuevo líder del Estatal de MX2 a falta de dos pruebas

Los jóvenes pilotos leridanos Adrià Monné, de 20 años y natural de Bellpuig, y Jordi Alba, de 14 años y de Castelldans, están dejando impronta de su talento. En la quinta prueba del Campeonato de España de Motocross celebrada el pasado fin de semana en Calatayud (Zaragoza), Monné consiguió alzarse como nuevo líder de la categoría Élite MX2.

Un espectacular salt d'Adrià Monné.

El piloto del equipo KTM TRT de Sevilla aprovechó la ausencia del hasta entonces líder Oriol Oliver para hacerse con el mando de la clasificación general a falta de solo dos carreras para finalizar el campeonato. Monné consiguió muy buenas sensaciones desde las primeras entradas a pista. Comenzó con una muy buena segunda posición en la sesión cronometrada para también ser segundo en la manga clasificatoria. Con mucha confianza marcó el ritmo en las dos mangas de carrera del domingo, en las que tuvo que lidiar con batalladores rivales para conseguir dos primeras posiciones que le dejan con una más que merecida placa roja en su Gas- Gas. En motocross, la placa roja es el distintivo que identifica al líder del campeonato después de cada ronda.

Antes de la implementación de la placa roja, el que iba primero solía llevar el número 1 en su moto. Adrià Monné admitió estar “muy contento porque hemos hecho el trabajo que debíamos hacer que era ganar las dos mangas y sacar un poco de puntos a Oriol que no corría esta carrera. También ha sido un buen entrenamiento para el Europeo así que estoy super contento”, manifestó.

Por su parte, Jordi Alba, que compite con el equipo GasGas Mequitec de Mequinensa, se puso tercero en la clasificación general el fin de semana y con opciones reales al título. Alba demostró su talento en Calatayud en la categoría 125cc, donde se mostró intratable liderando ambas mangas de principio a fin, firmando un espectacular doblete. “Es mi primer año en la categoría, así que estoy muy contento porque la verdad es que he trabajado mucho mucho para llegar hasta aquí. Sobre mis posibilidades de lograr el título prefiero ir carrera a carrera y ya veremos cómo acaba esto”, señaló Alba.

Jordi Alba opta al títol de 125 cc

Tras esta quinta prueba, el Campeonato de España de Motocross entra en su parón veraniego con todo por decidir. La competición regresará el 27 y 28 de septiembre en Alhama de Murcia, para posteriormente celebrar la última prueba en Malpartida de Cáceres. Con los resultados actuales, la lucha por el título promete ser más intensa que nunca, especialmente con el cambio de liderato en la categoría MX2 y las aspiraciones de Jordi Alba en su clasificación. Tanto Monné como Alba comparten trayectoria formativa bajo la tutela de Dani Hernández, quien les entrena desde que tenían 7 años. Esta base común se refleja ahora en los resultados de ambos pilotos, que se han convertido en firmes candidatos al título estatal en sus respectivas categorías. Monné hizo historia en el motocross de Lleida en 2023 al ser el primero en disputar el calendario mundialista. Por su parte, Alba debutó el pasado año a nivel internacional en el Europeo y fue seleccionado para el Campeonato del Mundo.