Vicente Javaloyes, vocal del Comité de Competición de la Española

Vicente Javaloyes, profesor titular del INEFC Lleida en el área de Gestión Deportiva, ha sido designado nuevo miembro del Comité de Competición de la Federación Española de Atetismo (RFEA) por el presidente de esta entidad, Raúl Chapado. “Es una satisfacción formar parte de una federación española de la importancia de la de Atletismo”, explicaba Javaloyes, que ya tiene experiencia en esta ámbito, ya que entre enero de 2000 y junio de 2004 fue miembro del Comité de Competición de la Federación Española de Hockey Hierba; entre 2004 y 2013 Juez Único de Apelación en este mismo organismo y entre agosto de 2018 y noviembre de 2021, miembro del Comité Jurisdiccional de la Federación Española de Fútbol.

Jugador de élite de balonmano en su etapa como deportista, se formó como abogado y se especializó en la gestión deportiva. En Lleida dirige desde hace años el Máster en Gestión Deportiva de la UdL y ha desempeñado numerosos cargos en diferentes ámbitos siempre relacionados con el deporte y la gestión deportiva, así como en clubes como el Lleida Esportiu.