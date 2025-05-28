El Hiopos Lleida abre la campaña 2025-2026 manteniendo los precios a los abonados

Una vista del Barris Nord en el inicio del partido del domingo pasado ante el La Laguna Tenerife.Pol Puertas/ACB Photo

El Bastante Lleida ha presentado hoy las principales novedades de la campaña de abonos para la temporada 2025-2026 a la Liga Endesa. Entre los cambios más destacados, el club aumenta el límite de abonados hasta los 4.500 asientos disponibles, incorpora una nueva zona familiar en la gradería 12N y refuerza el vínculo con los más pequeños con el abono infantil (de 0 a 5 años), que incluirá un Kit de Bienvenida exclusivo.

Además, los abonos de la próxima temporada contemplan 15 partidos de Liga Regular, incluyendo dos como Día del Club con precio reducido para los socios. El carné también ofrecerá descuentos permanentes en la tienda oficial y promociones exclusivas durante el año.

Con respecto a las nuevas altas, el club pondrá a disposición 500 localidades adicionales a partir del 25 de junio, además de los asientos que no se renueven dentro del plazo establecido. Estas altas se podrán gestionar en línea, excepto los abonos especiales (joven, sénior, familiar, etc.), que requerirán documentación acreditativa y una tramitación presencial en las oficinas del pabellón.

Precios de los abonos temporada 2025-26





Calendario del proceso de abonos

El calendario establecido por el club para la gestión de abonos es el siguiente:

Del 29 de mayo al 10 de junio: periodo de renovaciones

11 de junio: liberación automática de asientos no renovados

Del 12 al 16 de junio: solicitudes de cambio de asiento

Del 17 al 24 de junio: web de abonos no operativa por trabajos internos