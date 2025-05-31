El Bell-lloc sufre pero disputará la final del play off a OK Liga Plata

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El CP Bell-lloc disputará la final del play off de ascenso a la OK Liga Plata tras ganar ayer el segundo partido de la serie ante el Castellar (5-6) de locura. Y es que llegó al descanso dominando por 0-4, pero a falta de 17 minutos para el final perdía por 5-4.

En la primera parte el conjunto del Pla d’Urgell fue netamente superior. A los seis minutos Pol Franci inauguró un marcador que Aleix Arnau incrementaría en el 14 al transformar una pena máxima. El partido estaba bajo control y más lo estaría después de un final de primera parte pletórico de los leridanos, con dos goles en apenas dos minutos, obra de Iker Bosch y Pol Franci, que firmaba su doblete.

El encuentro estaba muy favorable y la eliminatoria encarrilada, pero todo cambió a la vuelta de los vestuarios. El Castellar salió en tromba y a los dos minutos logró recortar distancias gracias a una directa transformada por Homet. Menos de un minuto después, Bonilla situaba el 2-4 y el mismo jugador firmaba el 3-4 en el 31. Medio minuto más tarde llegaba una pena máxima que transformaba Homet, situando un increíble 4-4 cuando solo habían pasado seis minutos de la segunda mitad. El Castellar completó la remontada con el quinto tanto obra del propio Homet, quien poco después fallaría una directa por la exclusión de Arnau. Y cuando peor pintaban las cosas, el Bell-lloc reaccionó. Mestres restableció las tablas en el 43 y faltando dos minutos, Bosch sentenció de falta directa.