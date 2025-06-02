Los alevines del AEM brillan en el Memorial Josep Calderó

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El AEM arrasó ayer en el VIII Memorial Josep Calderó tras imponerse en las categorías sub-11 y sub-12 del torneo celebrado en el complejo deportivo municipal Manuel Lorite.

En la categoría sub-12, de jugadores nacidos en 2013, el conjunto del Recasens se impuso en la final al Igualada en la tanda de penaltis (5-4), después de empatar a dos en el tiempo reglamentario y firmar una excelente actuación en un torneo que terminaron invictos. Por otro lado, en la sub-11, los leridanos vencieron al Orgel·lia en la final (3-2) y, al igual que su homólogo en la categoría superior, alzaron la copa sin perder ninguno de los seis partidos que diputaron.

El torneo contó con la participación de 24 equipos, 12 por categoría, que se repartieron en tres grupos de cuatro en los cuales los dos primeros clasificados de cada grupo y los dos mejores conseguían el pase a cuartos de final, mientras que los otros cuatro disputaban la fase de plata. En la categoría sub-12, el Mig-Segrià ganó la consolación y, en la sub-11, el Oscense venció al Balàfia B en la final (1-3).