Varios vehículos atrapados por el barro en un terreno al lado del campo del AEM, en Lleida

Varios vehículos que estaban aparcados en un terreno al lado del campo de fútbol Recasens del AEM, en la partida de Marimunt de Lleida, han quedado atrapados por el barro y en algunos casos han tenido que ser retirados por tractores y grúas. Se trata de un terreno particular al lado del campo de fútbol que el club habría desbrozado con el fin de adecuarlo como aparcamiento este sábado, en el que el AEM acoge el Memorial Dani Rodrigo con gran afluencia de público. Los restos vegetales habrían obstruido un pequeño canal de riego, provocando que el agua inundara buena parte del espacio donde se habían aparcado los coches.

Fuentes del club leridano han reconocido la responsabilidad en el incidente y han afirmado que han pedido disculpas al propietario del terreno. En este sentido, han asegurado que la problemática ha quedado resuelta.

El Memorial Dani Rodrigo

El AEM celebra este sábado la segunda edición del Memorial Dani Rodrigo, en recuerdo de quien fue entrenador del club y un gran impulsor del fútbol femenino en la entidad, repitiendo un cartel de lujo después de la primera edición del año pasado.

La competición es de categoría Alevín Femenina, con algunos de los equipos punteros del fútbol español.