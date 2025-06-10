Atlètic Segre y el anfitrión conquistan el Ciutat de Tàrrega alevín S-11 y S-12

Publicado por Francesc Gasull Creado: Actualizado:

El Atlètic Segre y la Escola de Futbol Tàrrega A se adjudicaron el Torneo Alevín Ciutat de Tàrrega en las categorías sub-11 y sub-12, respectivamente. Tras el Atlètic segre se clasificaron la Escola de Futbol Urgell, la UE Balàfia y el CFJ Mollerussa. En sub-12, tras la EF Tàrrega A se clasificaron el Atlètic Lleida, el CFJ Mollerussa y el RCD Espanyol.

En la categoría sub-11, el Atlètic Segre, a la postre campeón, venció en la fase previa a la EF Bellpuig (0-9), a la EF Urgell (5-1) y a la EF Tàrrega A (0-6).

Ya en la fase final, el equipo de Cappont se deshizo en semifinales de la UE Balàfia por 4-0. En la final, el Atlètic Segre se impuso a la Escola de Futbol Urgell por 6-0. En total, el equipo de la capital del Segrià marcó 30 goles y solo encajó uno en cinco partidos.

Por lo que respecta a la categoría sub-12, la EF Tàrrega A venció en la fase previa al Mollerussa (1-0), a la EF Bellpuig (0-5) y a sus compañeros del equipo C (0-7). En semifinales, la EF Tàrrega A se deshizo del Espanyol (3-1) y en la final del Atlètic Segre (4-0).

Por lo que respecta a la fase plata de consolación, en la categoría sub-11 se impuso la UE Bordeta, mientras que en la sub-12 venció la Escola de Futbol Bellpuig.