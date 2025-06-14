Batemon seguirá el próximo curso en el Hiopos Lleida

Con una frase escrita en su perfil de Instagram, “Nucli Burdeus Lleida Supporters jajaja. ¿Otro baile, vamos?”, James Batemon anunció en la madrugada del jueves al viernes que la próxima temporada continuará en el Hiopos Lleida. Lo reforzó con una foto en la que celebra una victoria en el Barris Nord con una enorme bandera. Su continuidad era una de las prioridades del club que, no obstante, ayer todavía no había confirmado la renovación. Hay acuerdo, según ha podido confirmar este diario, pero el contrato todavía no se ha firmado, pendientes de su redactado definitivo. Con el acuerdo cerrado, tras varios días de espera, su confirmación, no obstante, es cuestión de horas.

También su anterior club, el Brisbane Bullets australiano, desde el que llegó a Lleida a finales de febrero y que aspiraba a volver a contar con él, lo despedía con elogios en sus redes sociales: “Un gran jugador y una persona brillante que repartió tardes memorables en el Brisbane Entertaintmen Centre. Gracias por todo, James”.

Batemon llegó cuando el Hiopos Lleida presentaba un balance de 5 victorias y 14 derrotas. Debutó en la pista del Coruña y aunque el equipo perdió 97-84, el norteameriano ya demostró su capacidad anotadora logrando 18 puntos. Catorce partidos después el Hiopos Lleida había certificado su permanencia en la Liga ACB, cerrando la histórica temporada con un balance 11-23 y en esos partidos se convirtió en un referente para el equipo de Gerard Encuentra, promediando 16.2 puntos; 3.1 rebotes, 2.6 asistencias y 16.4 de valoración.

El club quiere empezar su segunda temporada en la élite con el máximo posible de jugadores y no tener que ir haciendo retoques continuamente, como le ocurrió el año pasado. Con la renovación de Batemon el club se centrará ahora en sus otros objetivos para renovar a jugadores que la dirección deportiva consideran fundamentales. La continuidad de Walden está también cerrada y las de Oriol Paulí y Pierre Oriola, encauzadas. El gerundense con una ampliación de contrato a cambio de renunciar a la cláusula de salida y el de Tàrrega, con una fórmula 1+1. Villar valora una oferta de Estados Unidos.