El Vila-sana pasa a la final de la Copa y se jugará el tercer título de la temporada

El CP Vila-sana Cooperativa d'Ivars sigue escribiendo una temporada para el recuerdo y este domingo tendrá la posibilidad de levantar el tercer título de la temporada en la final de la Copa de la Reina, en la que se enfrentará al anfitrión, el Cerdanyola. El conjunto del Pla d'Urgell ha superado este sábado el Generali HC Palau por 1-2 en una semifinal muy disputada, que se ha decidido a la prórroga con un gol de Luchi Agudo y, después de haber conquistado la Supercopa y el Mundial de Clubs, se verá las caras con el sorprendente Cerdanyola, que eliminó el Telecable, campeón de la OK Liga, en cuartos de final, y este sábado se ha deshecho del Fraga en las semifinales.

El duelo entre Vila-sana y Palau ha empezado con mucho respeto entre los dos equipos y con un gran acierto de las porteras, sobre todo Anna Salvat por el equipo del Pla d'Urgell, que ha sido providencial para mantener el 0-0 hasta el descanso. No obstante, el Palau ha golpeado primero y se ha adelantado en la primera jugada ofensiva después del descanso, mediante Laura Puigdueta.

Les jugadoras del Vila-sana no se han dejado intimidar y ha reaccionado para buscar el empate, que ha acabado llegando cuando quedaban doce minutos de tiempo reglamentario, gracias a un chute lejano de Flor Felamini. Los dos equipos han tenido la oportunidad de desequilibrar el marcador en dos faltas directres producto de la décima falta del rival. Primero ha sido el Vila-sana quien ha tenido la oportunidad en bola parada, pero Flor Felamini ha definido desviado a falta de 5 minutos. Instantes después, Aina Florenza ha tirado la falta directa del Palau, pero tampoco ha sido acertada y la final se ha decidido en la pòrroga.

Ya en el tiempo extra, el Vila-sana también ha errado un penalti, tirado por Victòria Porta, que podría haber cambiado el marcador a falta de tres minutos para acabar la primera parte de la prórroga. Sin embargo, la insistencia de las leridanas ha tenido premio, porque cuando faltaba 1:21 para llegar a los penaltis, Luchi Agudo ha marcado el gol decisivo que culminaba el remontamiento (1-2) y el acceso a la final del conjunto del Pla d'Urgell.