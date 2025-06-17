El Chelsea vence al Los Ángeles (2-0) en su debut

Pedro Neto, autor del 1-0, supera con un control elevado a un rival del Los Ángeles FC. - EFE

El Chelsea superó ayer al Los Ángeles FC (2-0) en su estreno en el Mundial de Clubes, gracias a los goles de Pedro Neto y Enzo Fernández.

En los partidos disputados la madrugada de ayer, el Botafogo, que se llevó los tres puntos en su duelo ante el Seattle Sounders (2-1), aprovechando dos goles en el primer tiempo que el equipo local solo pudo contrarrestar con el 2-1 en el 75. Así, el conjunto brasileño empata al PSG con tres puntos al frente del grupo B. Por su parte, el Palmeiras sumó un empate ante el Porto (0-0) pese a tener más ocasiones que los lusos. Aun así, ambos equipos firmaron las tablas y deja al grupo A con los cuatro equipos empatados a un punto, tras el 0-0 inaugural entre Inter Miami y Al Ahly.

Esta madrugada estaba previsto que se jugaran el Boca Juniors-Benfica (0.00) y el Flamengo-Tunis (3.00)