La Diputación brinda apoyo al Lleida si solventa su deuda

El Lleida CF inició ayer en la Diputación su ronda de consultas con las instituciones que culminará hoy en la Paeria con el fin de hacerles llegar su delicada situación económica, pero al mismo tiempo transmitir un mensaje de esperanza de que la entidad ve posibilidades de mantener su plaza en Segunda RFEF más allá del 30 de junio. Así, representantes de la entidad deportiva mantuvieron un encuentro con el presidente de la corporación provincial Joan Talarn y el diputado Òscar Martínez. La reunión, solicitada por el propio club, sirvió para que Marc Torres, adjunto a la presidencia, y Marta Pereira, directora general, expusieran la situación actual de la entidad y los avances en las negociaciones para superar la crisis económica por la que atraviesa. Según el comunicado difundido por el Lleida CF, los representantes de la Diputación “han reiterado su pleno apoyo a la continuidad del club” y mostraron su “predisposición a colaborar en todo aquello que sea necesario para la viabilidad económica de la entidad a través de los diferentes planes económicos y líneas de subvenciones” disponibles.

Por su parte, fuentes de la Diputación manifestaron a este diario que agradecían “el detalle del club” de solicitar la reunión y que, por parte de la institución provincial, hay total predisposición para que reciban apoyo “como cualquier otra entidad, si pueden solucionar la deuda” que mantiene actualmente, sobre todo la de 5 millones de euros con Hacienda y Seguridad Social que impide recibir cualquier ayuda económica pública. Las reuniones con Diputación y Paeria responden a que el club mantiene negociaciones con inversores dispuestos a hacerse cargo de la gestión y, de llegarse a un acuerdo de pagos con Hacienda y Seguridad Social, tendrían entonces vía libre para recibir subvenciones.

Hoy, a las 11.00, Marc Torres y Marta Pereira tienen previsto reunirse con un representante de la Paeria –concretamente con el teniente de alcalde Carlos Enjuanes– debido a que el alcalde Fèlix Larrosa y el concejal de Deportes Jackson Quiñónez, asesorados por el departamento jurídico del ayuntamiento, no comparecerán tras haberse querellado contra ellos los dirigentes del Lleida CF.