Marc Márquez suma su octava victoria 'sprint' y otra 'pole', la número 100

El leridano Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) ha sumado su octava victoria de la temporada en una carrera 'sprint' al vencer la del Gran Premio de Italia de MotoGP que se disputó en el circuito de Mugello, en el que consiguió la 'pole position' número cien de su carrera deportiva.

El brasileño Diogo Moreira (Kalex), sumó la segunda 'pole position' de la temporada al ser el más rápido en Moto2, mientras que el debutante español Álvaro Carpe (KTM) logró la que es la primera 'pole position' de su carrera deportiva en Moto3.

Marc Márquez tuvo un problema en la salida con el sistema de bloqueo de la suspensión de su moto que le hizo perder muchas posiciones -séptimo- en la salida, pero enseguida recuperó tres posiciones y al cumplirse la primera vuelta ya estaba junto al italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) y a su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24).

La primera frenada en la curva de San Donato resultó de infarto, con los tres pilotos de cabeza del campeonato pugnando por el liderato, que fue para Alex Márquez, mientras Marc Márquez superó a 'Pecco' Bagnaia rápidamente para evitar que su hermano se marcharse irremediablemente.

Alex Márquez y Marc Márquez lograron unos metros de ventaja sobre 'Pecco' Bagnaia, hasta que en la cuarta vuelta, en la frenada de San Donato, el mayor de los hermanos vio la oportunidad para situarse en cabeza de carrera y no la desaprovechó.

Ahí se acabó la prueba pues Marc Márquez se consolidó en la primera posición, como también Alex Márquez en la segunda y 'Pecco' Bagnaia en la tercera.

Ninguno de los pilotos de cabeza de carrera logró una distancia tranquilizadora respecto a sus rivales, pero al menos en las posiciones de podio no se produjeron cambios, sí por detrás de ellos.

En la cuarta posición entró Maverick Viñales, seguido por los italianos Fabio di Giannantonio, Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) y Franco Morbidelli, con los españoles Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) y Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24) en la octava y novena posición.

En el capítulo de clasificaciones, Marc Márquez sumó su sexta 'pole position' de la temporada, la número cien de su carrera deportiva y la 72 en la categoría reina del campeonato del mundo de motociclismo, además de establecer un nuevo récord absoluto de la categoría.

Márquez paró el cronómetro en 1:44.169, con el que batía el récord que en 2024 estableció el español Jorge Martín al rodar en 1:44.504 y con el que batió en 59 milésimas de segundo al italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia y en 89 milésimas a su hermano Alex Márquez.

El brasileño Diogo Moreira (Kalex) consiguió su segunda 'pole position' consecutiva al ser el más rápido en Moto2 con un nuevo récord absoluto al rodar en 1:49.745, con el que batió el registro que en la primera clasificación había logrado el estadounidense Joe Roberts (Kalex), 1:49.847, que rebajaba su registro de 2024, 1:49.877.

Al final la primera línea fue para Diogo Moreira, Albert Arenas y Marcos Ramírez. Moreira y Ramírez se vieron involucrados en un percance con el checo Filip Salac (Boscoscuro), el peor parado pues acabó por los suelos, pero el incidente fue investigado, sin consecuencias, por Dirección de Carrera.

El debutante español Álvaro Carpe (KTM) logró la primera 'pole position' de su carrera deportiva en Moto3, con una vuelta rápida de 1:54.733, que aunque no se acercó al récord que el pasado año estableció el colombiano de origen español David Alonso (KTM) en 1:53.926, le sirvió para protagonizar la primera 'pole position' de su trayectoria deportiva por delante de su propio compañero de equipo José Antonio Rueda (KTM) y del británico Scott Ogden (KTM).