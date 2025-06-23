El Hiopos Lleida hace oficial la salida de Kenny Hasbrouck: "siempre será tu casa"

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida ha hecho oficial este lunes la salida de Kenny Hasbrouck, uno de los jugadores más destacados en el ascenso del equipo a la liga ACB. El escolta norteamericano con pasaporte alemán, nacido en Washington el 14 de agosto de 1986, finaliza así su etapa en el conjunto leridano después de dos temporadas defendiendo los colores burdeos.

El club se ha despedido del jugador a través de un mensaje en las redes sociales: "Lleida siempre será tu casa. ¡Gracias por todo, Kenny!". Durante su última temporada en la élite del baloncesto español, Hasbrouck ha disputado un total de 30 partidos en la ACB, donde ha registrado una media de 7,1 puntos por encuentro.

Renovación de abonos en marcha

Por otra parte, el club ha hecho público el número total de abonos renovados para la ACB, que asciende a 3.865. Hay que recordar que el año pasado se alcanzó el tope de 4.000 socios para los partidos del Hiopos Lleida y que para esta próxima temporada el club ha ampliado el límite hasta los 4.500.